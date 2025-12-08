Svetli način
Brazilke prve svetovne prvakinje v futsalu

Manila, 08. 12. 2025 08.53 | Posodobljeno pred 35 minutami

STA , L.M.
Filipini so med 21. novembrom in 7. decembrom gostili prvo žensko svetovno prvenstvo v futsalu. Tega so osvojile Brazilke, ki so v finalu v predmestju Manile premagale Portugalsko s 3:0. V začetku naslednjega leta nas čaka evropsko prvenstvo v futsalu za moške, ki ga bo gostila tudi Slovenija.

Debora Vanin
Debora Vanin FOTO: Profimedia

Na turnirju je sicer nastopilo 16 ekip, Brazilke pa so na poti do zlata vpisale šest zmag ob razliki v zadetkih 32:4, pri čemer je Emilly dosegla sedem, Debora pa šest zadetkov. Obe sta zadeli tudi v finalu. Emilly je bila izbrana tudi za najboljšo igralko in strelko turnirja. Na tekmi za tretje mesto je Španija ugnala Argentino s 5:1.

Slavje Špank
Slavje Špank FOTO: Profimedia

Slovenke so končale v prvem delu kvalifikacij, ko so oktobra 2024 igrale v kvalifikacijski skupini 4, kjer so zasedle drugo mesto. Premagale so gostiteljico Moldavijo in Anglijo, izgubile pa proti Finski, ki je kot edina napredovala v elitni del kvalifikacij, a tam tudi obstala.

Bo pa Slovenija v ospredju futsalskega zanimanja med 21. januarjem in 7. februarjem, saj bo skupaj z Litvo in Latvijo gostila večji del moškega evropskega prvenstva 2026. Celotno dogajanje si boste lahko ogledali na naši televiziji.

futsal svetovno prvenstvo ženske brazilija
