Brazilke prve svetovne prvakinje v futsalu

Na turnirju je sicer nastopilo 16 ekip, Brazilke pa so na poti do zlata vpisale šest zmag ob razliki v zadetkih 32:4, pri čemer je Emilly dosegla sedem, Debora pa šest zadetkov. Obe sta zadeli tudi v finalu. Emilly je bila izbrana tudi za najboljšo igralko in strelko turnirja. Na tekmi za tretje mesto je Španija ugnala Argentino s 5:1.

Slovenke so končale v prvem delu kvalifikacij, ko so oktobra 2024 igrale v kvalifikacijski skupini 4, kjer so zasedle drugo mesto. Premagale so gostiteljico Moldavijo in Anglijo, izgubile pa proti Finski, ki je kot edina napredovala v elitni del kvalifikacij, a tam tudi obstala.

Bo pa Slovenija v ospredju futsalskega zanimanja med 21. januarjem in 7. februarjem, saj bo skupaj z Litvo in Latvijo gostila večji del moškega evropskega prvenstva 2026. Celotno dogajanje si boste lahko ogledali na naši televiziji.