Bregar po remiju v Nemčiji: Ponosen sem na ekipo

V dresu Krimovk so poleg srbske vratarke izstopale šeTija Gomilar Zickero s petimi ter Oceane Sercien Ugolin s štirimi goli. Liga prvakinj se za najboljšo slovensko žensko ekipo nadaljuje prihodnji konec tedna, ko v Ljubljano prihaja francoski Metz. "Pred tekmo smo se zavedali, da bo tekma zaradi koronavirusa neznanka. Težko je bilo predvidevati, kako se bomo postavili in tekmo odigrali. Začeli smo dobro, vzpostavili ravnotežje, nato pa popustili. Pričakoval sem, da bodo tudi tekmice padle v igri, mi pa rasli, kar se je tudi zgodilo. Po nepotrebnih napakah in zaostanku v prvem polčasu smo slednjega izničili, imeli napad za zmago. Če potegnem črto, je za današnji rezultat zaslužna predvsem Risovićeva in ji lahko le čestitam. Ponosen sem na rokometašice. Tekme ne moremo ocenjevati po zadnjem napadu. Skozi celotno tekmo so tekmice narekovale tempo, vodile. Naša točka je zaslužena in rezultat povsem pošten,"je bil po novem remiju v Ligi prvakinj izčrpen trener Krima Mercatorja Uroš Bregar. "Vesele smo točke, čeprav smo si zelo želele zmagati, predvsem zato, ker smo med igro videle, da lahko. S svojo igro sem zadovoljna, a imam še nekaj rezerve. Za prihajajoče tekme si želim biti še bolj učinkovita,"pa je po pomembni točki dejala prva strelka Ljubljančank Tija Gomilar Zickero.