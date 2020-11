V Stožice prihaja vodilna ekipa skupine: 'Tekmice so favoritinje, toda ...'

Izbranke gostujočega trenerja Adriana Vasile so v tej sezoni najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini zabeležile štiri zmage in tesen poraz proti norveškemu Vipersu. Največje orožje dvajanstega stratega romunske ekipe, katere začetki segajo v leto 2007, prihaja z leve stani. Izkušeni Siraba Dembélé Pavlović in Cristina Georgiana Neagu , ki je na vsega treh tekmah dosegla 28 golov, skupaj z Brežičanko Barbaro Lazović tvorijo strelsko najnevarnejši trojček. Če k njim prištejemo še hrvaško vratarko Jeleno Grubišić , katere učinkovitost je glede na število doseženih golov tekmic naravnost neverjetna (na eni od tekem je ubanila kar 14 strelov z neverjetnim odstotkom 45,1 %), bodo Bregarjeve rokometašice imele ta konec tedna težko nalogo. A proti ekipi, v kateri je tudi stara Krimova “slovenska” znanka Elizabeth Omoregie , nikakor niso brez možnosti. Dvomestno število golov pri Ljubljančankah – Krimovke se po rožnatem oktobru vračajo v modre drese – so dosegle Matea Pletikosić (14 golov), Samara Da Silva Vieira (27), Oceane Sercien Ugolin (23) in Harma van Kreij (14). Prvo ime med vratnicami, Jovana Risović, pa je blestela na proti Nemkam, ko je ubranila kar 12 strelov (34,3-odstotna učinkovitost). V sezoni 2018/19 sta se ekipi dvakrat že pomerili in si zmagi razdelili – na prvi tekmi so bile z 32:26 boljše Romunke, na povratni na Kodeljevem so s 23:22 zmago slavile tigrice. V dveh sezonah pred tem je razmerje zmag 4:0 za sobotne gostje.

Ljubljanske predstavnice so imele pred evropsko preizkušnjo tekmovalno prost teden, saj je bilo domače prvenstvo zaradi zdravstvenih težav in odrejenih karanten za 14 dni zamrznjeno. So pa te dni izkoristile za priprave na tekmice, s katerimi se bodo pomerile dvakrat, najprej v Stožicah, nato še na gostovanju v romunski prestolnici. "Še vedno smo pod vtisom zadnje tekme, ko smo zadnjih 14 minut odigrali zelo slabo. Premor nam je dobro prišel, opravili smo nekaj odličnih treningov in se na sobotno tekmo proti ekipi iz Bukarešte dobro pripravili. Veseli me, da so vsa dekleta zdrava in brez poškodb. Verjamem v to, da se bomo tekmicam dobro zoperstavili,"pred novo domačo evropsko tekmo pravi trenerUroš Bregar. "Veseli me, da se vračamo v tekmovalni ritem. Ekipa Bukarešte velja za favorita, a bomo tudi me dale vse od sebe. Presenetiti bomo skušale z dobro igro in borbenostjo,"pa je dejala kapetanka LjubljančankNina Žabjek.