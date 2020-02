Krimovke upajo, da bodo Podgoričanke ujele na 'levi nogi'

Velikih skrivnosti med ekipama, ki se vsako sezono večkrat pomerita na pripravljalnih tekmah in v sklopu regionalne lige ni. Gre za spopad dveh ekip, ki sta po številu odigranih tekem v najmočnejšem evropskem rokometnem tekmovanju povsem na vrhu. Cilji Budućnosti segajo do samega evropskega vrha, tam so nazadnje bili v sezoni 2014/15. Še enkrat prej v sezoni 2011/12.

V skupini 2 sta v najboljšem položaju Györ in Brest z enajstimi točkami, Budućnost jih je zbrala šest, vse močnejša Valcea štiri, Sävehof in Krim Mercator pa sta na dnu s po dvema točkama. V četrtfinale napredujejo štiri najboljše ekipe iz obeh skupin.

Najpomembnejše orožje Budućnosti je granitna obramba in hiter protinapad, kjer kraljujeJovanka Radičević, ki je z 69 zadetki z naskokom najboljša strelka tekmovanja. Izredno kakovostna je tudi celotna zunanja linija, kjer je eno glavnih orožij tudi nekdanja slovenska reprezentantka Barbara Lazović. "Proti Brestu smo igrali na višjem nivoju, kakor proti Valcei, a francoska ekipa je trenutno precej kakovostnejša od nas. Z Nino Žabjek, ki se razvija v odlično obrambo igralko, smo začeli spreminjati obrambni sistem," je za uradno spletno stran kluba z Galjevice najprej povedal trener Uroš Bregar, ki ima vnovič dovolj težav na treningu, saj je kar nekaj igralk zaradi bolezni ali poškodb odsotnih. Tako bo tudi v Podgorici. "Proti Budućnosti še vedno ne morem računati na Polono Barič in Marianno Rebičovo. Veseli pa, da se je vrnila Alja Varagić in da smo uspešno angažirali Tamaro Mavsar. Črnogorke ciljajo na zaključni turnir, a imajo določene probleme, saj za prihodnjo sezono precej spreminjajo zasedbo. Naš cilj do konca glavnega dela je, da se nam na eni tekmi vse "poklopi" in premagamo katerega od močnejših nasprotnikov,” je pred novim evropskim izzivom povedal strateg Ljubljančank.