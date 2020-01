Bregar pred nadaljevanjem Lige prvakinj: Četrtfinale ni nuja, je pa velika želja

V glavnem delu se bodo Tigrice pomerile še proti črnogorski Budućnosti in francoskemu Brestu. Valcea je v minuli sezoni presenetila bogatejšo Bukarešto in ji speljala naslov romunskih državnih prvakinj. Za uvrstitev v glavni del najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja pa je bila dovolj zmaga na prvi tekmi proti nemškemu Bietigheimu (34:27). Prva strelka ekipe je danska levokrilna rokometašica Ann Grete Norgaard Osterballe , ki je v skupinskem delu dosegla 31 zadetkov. "Po svetovnem prvenstvu smo imeli nekaj dni počitka, kasneje pa smo ponovno pričeli s treningi in se posvetili predvsem treningu moči. V vmesnem času smo odigrali prijateljski srečanji s Podravko, na prvi tekmi smo igrali na rezultat in jo tudi dobili, dan kasneje pa so priložnost dobile mlajše igralke in rezultat ni bil v prvem planu. Za nami je težak teden, začeli smo s pokalno tekmo proti Ajdovščini, v regionalni ligi smo se pomerili proti Jagodini in Budućnosti, nato pa v državnem prvenstvu še proti Žalcu in drugič proti Ajdovščini. Izgubili smo le tekmo proti Budućnosti, kjer smo zaradi številnih poškodb zaigrali nekoliko bolj previdno," je o obdobju po koncu skupinskega dela najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja za uradno spletno stran ljubljanskega kolektiva spregovoril ljubljanski strateg Uroš Bregar in misli povsem usmeril h gostovanju v Romuniji.

"Valcea je super sestavljena ekipa, a me žalosti, da so ponovno začeli povečini igrati s tujkami. Med najnevarnejšimi bi izpostavil zunanjo igralko Alicio Fernandez, ki ima veliko vlogo tudi v španski reprezentanci. Ob njej igrata še Mireya Gonzalez in Marta Lopez, vse so z malo smole na svetovnem prvenstvu osvojile srebro. Močni sta še Brazilka Da Silva in UkrajinkaIrina Glibko. Ta ekipa je res dobro sestavljena, zato nas v Romuniji čaka res težak boj," je še dodal strateg Galjevičank, ki ima kar nekaj težav z igralskim kadrom. Manca Jurič zlomila prst, Nataša Ljepoja ima rahlo počen nos, Tija Gomilar Zickero se še ni vrnila po poškodbi stopala, Alja Varagić bo nared čez 14 dni, rahle težave pa imata tudi Polona Barič inMarianna Rebičova, ki pa bosta vseeno igrali, tako kot tudi Ljepoja. Ne glede na to pa v taboru Ljubljančank vlada dobro in borbeno razpoloženje. "Na vseh tekmah bomo šli na zmago, poskušali bomo potegniti maksimum, prilagoditi igro, da bomo bližje tekmecem. Po drugi strani pa je na meni, da mlade razvijamo, da bodo nosilke v bližnji prihodnosti. Zagotovo pa bo vse skupaj velik zalogaj, ampak vlada nek optimizem, kljub poškodbam delujemo kar močno in želim si, da tako tudi ostane. So pa Valcea, Brest in Budućnost ekipe, ki imajo visoke cilje. Valcea je državni prvak Romunije, Brest je trenutno ekipa, ki igra najbolje v ligi prvakinj poleg Györa, in Budućnost, ki na glas naskakuje sam vrh. Saj veste, v tem delu so same vrhunske ekipe, veseli me, da smo tudi mi spet zraven," meni trener Krima Uroš Bregar, ki pozna približni recept za gostovanje v Romuniji. "Zagotovo bomo morali zmanjšati število izgubljenih žog v protinapadih in napadih na postavljeno obrambo. Tako da ne bomo hiteli. Ko pa bo priložnost za protinapad, ga bo treba izkoristiti. Druga stvar pa je ta, da moramo zaustaviti njihovi zunanji igralki Frago Fernandez in Katarino Liščević, ki se menjujeta in sta motor ekipe. Če bomo njiju zaustavili, bo vse lažje," še meni Krimov strateg.