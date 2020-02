Bregar objokuje drugo točko: Po vodstvu 16:12 smo se prepočasi vračali v obrambo

Krimovke so dvoboj odprle opogumljene s predstavama na zadnjih dveh evropskih tekmah proti Brestu in Budućnosti, a tudi s spominom na visok poraz v Romuniji s 16:31. Tokrat je prevladovala pozitivnost z zadnjih obračunov, saj so bile slovenske prvakinje enakovredne in na trenutke celo boljše tekmice od Romunk. Na koncu pa so tudi povsem zasluženo prišle do prve točke v tem delu tekmovanja, ki jih ohranja v boju za četrtfinale. Tekmec ima dva kroga pred koncem na želenem četrtem mestu v skupini 2 dve točki prednosti pred Krimom. "Vedeli smo, da ima Valcea nekaj težav, a mi jih imamo že celo sezono. Rezultat je na koncu zadovoljiv za obe ekipi, imeli smo sicer možnosti za obe točki, a hitra izključitev Nine Žabjek je končnico obrnila nekoliko drugače. Po vodstvu 16:12 smo se prepočasi vračali v obrambo, kar so Romunke, z odličnimi igralkami, takoj izkoristile," je za uradno spletno stran kluba povedal prvi trener.