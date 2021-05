Bregar: Da smo DP končali brez poraza, se od nas nenazadnje tudi pričakuje

Ljubljanske rokometašice so v tej sezoni, poleg tekem v rokometni EHF Ligi prvakinj, odigrale še 20 tekem rednega dela državnega prvenstva ter šest tekem končnice in na vseh zabeležile zmago. Skupno so v omenjenem tekmovanju dosegle 980 zadetkov. Najboljša strelka državnega prvenstva pri tigricah je bila s 96 zadetki Manca Jurič. V rednem delu 1. A DRL za ženske je blestela Valentina Klemenčič, ki je dosegla 92 zadetkov, a v končnici zaradi poškodbe ni igrala. "Vesel sem, da smo prvenstvo pripeljali do konca, da smo brez poraza, kar se od nas nenazadnje tudi pričakuje. Dobro delamo, smo razred zase, kar je tudi razlog, da moramo zmagovati," je za uradno spletno stran ljubljanskega kluba dejal trener Uroš Bregar."Zadovoljna sem z zmagami v domačem prvenstvu. Opravičile smo vlogo favoritinj. Sledi premor, potem izbrana vrsta in zaslužene počitnice," je dodala Manca Jurič.