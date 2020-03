Bregar: Na Francozinje smo imeli absolutno premalo časa za pripravo

Pred tekmo na skrajnem zahodu stare celine je svoje nove soigralke pozdravila Oceane Sercien Ugolin. Pot proti francoskemu Brestu je bila za Krimovke sicer zelo naporna, zaradi izbruha koronavirusa je predviden let iz Benetk padel v vodo. Namesto na letalo so Ljubljančanke že v sredo sedle na avtobus in opravile skoraj 1900 kilometrov dolgo pot. Ljubljanske rokometašice so kljub vsem peripetijam zaigrale odločno in prvih deset minut in na začetku nadaljevanja popolnoma konkurirale izkušenejši domači zasedb, potem pa so vajeti povsem prevzele francoske podprvakinje, ki so le še večale razliko. Utrujenost ljubljanske zasedbe, ki je zaradi nepričakovano dolge poti opravila le dva dni treninga, se je še bolj poznala v drugem polčasu. Prednost Bresta je vztrajno naraščala in se na koncu dvoboja ustavila pri rezultatu 37:26. "Zaradi dolgega potovanja smo imeli le en pravi trening, kar je premalo za pripravo na močne nasprotnike, kot je Brest. Domača zasedba je dokazala kako dobra ekipa so, a kljub temu verjamem, da bi brez napak v napadu lahko bili bolj enakopravni. Želeli smo se boriti, a danes preprosto nismo imeli dovolj moči. Proti Valcei smo pokazali, kaj lahko dosežemo, če imamo čas za pripravo. Brez tega pa v tem trenutku trenutno žal nimamo dovolj kvalitete, da bi se lahko borili popolnoma enakovredno," je bil za klubsko spletno stran po zadnjem evropskem gostovanju v sezoni izčrpen trener Uroš Bregar.