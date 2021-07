Bregar: Naša želja je narediti korak naprej v Evropi

Prve tekme sezone bodo na sporedu 11. in 12. septembra. Varovanke trenerja Uroša Bregarja čaka gostovanje na Švedskem. Tekmovalni sistem LP ostaja nespremenjen – prvemu delu, ki bo potekal v dveh skupinah z osmimi klubi, bodo sledile tekme na izločanje. Najboljša četverica se bo uvrstila na zaključni turnir, ki ga bo znova gostila Budimpešta. "Skupina B je na prvi pogled težja od skupine A, glede na to, da so v njej kar trije klubi, udeleženci zadnjega zaključnega turnirja – Györ, CSKA, Vipers. A nobena pot na vrh ni lahka. Naša želja je narediti korak naprej, stopiti stopničko višje in vse sile bomo usmerili v to," pred novo evropsko sezono za uradno spletno stran kluba pravi trener Uroš Bregar. "Ponosni smo, da smo že toliko zaporednih sezon stalnica v Evropi. Konkurenca med najboljšimi je vsako leto močnejša, zato je biti del nje posebna čast in obenem pohvala za strokovno vodstvo, ki dela dobro. Skladno z vizijo kluba in ekipo, ki smo jo sestavili za prihajajočo sezono, si v duhu praznovanja 20. obletnice prvega naslova evropskih prvakinj želimo, da bi se tja znova vrnili. Priložnost se ponuja že to sezono," pa za klubsko spletno stran razlaga športna direktorica Deja Ivanović.