Bregar o debaklu v Romuniji: Običajno je, da smo na prvih tekmah nekoliko v krču

Krimovke se bodo prihodnjo nedeljo prvič predstavile domačemu občinstvu. V drugem kolu glavnega dela najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja v Ljubljano prihaja francoski Brest. Generalka za prvi domači test novega koledarskega leta se je za mlade Galjevičanke končala klavrno, z nepričakovano visokim porazom v Romuniji proti Valcei. Zmaga aktualnih prvakinj Romunije s petnajstimi goli razlike je razočarala galjeviški tabor. "Običajno je, da smo na prvih tekmah nekoliko v krču in igramo slabše, a razlika na koncu je kljub temu previsoka," po visokem porazu v uvodu v drugi del Lige prvakinj pravi strateg Krima Mercatorja Uroš Bregar . "Začeli smo zelo dobro, nato pa naredili preveč napak in Valcea je to izkoristila," se spominja trener slovenskih prvakinj, ki mladi ekipi ni naložil bremena rezultata.

Preboj v četrtfinale je velika želja, nikakor pa ne imperativ ... "Valcea je vendarle še vedno prvak Romunije, imajo tri igralke, ki so na svetovnem prvenstvu osvojile srebro. Imajo zelo močno ekipo z več rotacije, ki skupaj igra že nekaj sezon, zato se dobro poznajo. Tokrat jim lahko samo čestitam za odlično pripravo in tekmo," je zaprl romunsko poglavje Bregar, ki bo s svojimi varovankami prvo točko v nadaljevanju Lige prvakinj lovil prihajajoči konec tedna, ko na Kodeljevo prihaja francoski prvak Brest. Francozinje so v uvodnem krogu na gostovanju presenetile favorizirani madžarski Győr. Gostje, za katere igra slovenska reprezentantka Ana Gros, so vodile skoraj celo tekmo, nekajkrat tudi s šestimi goli razlike, na koncu pa so Madžarke le prišle do točke. Je pa na dlani, da bodo imele Krimovke konec tedna veliko dela, če želijo priti do pozitivnega rezultata.