Bregar o novem valu Krimovk: Za prihodnost se nam ni bati

"O ekipi Györa bi lahko govoril samo v superlativih. To so igralke najvišjega možnega ranga, ki so suvereno, z dvema gladkima zmagama, odprle tekmovanje. Mi ne moremo razmišljati o ničemer drugem, kot kako čim dražje prodati svojo kožo," napoveduje trener Ljubljančank Uroš Bregar , ki večjih težav s poškodbami igralk nima, čaka le še, da se v ekipo naslednji teden vrne Nataša Ljepoja , Harma Van Kreij pa naj bi bila do sobote nared.

Več težav s poškodbami imajo Madžarke, ki pa imajo tako širok kader, da se odsotnost kakšne izmed igralk praktično ne pozna. "Trenutno ne igrata obe Norvežanki, Amanda Kurtovićin Veronica Kristiansen. Toda njihova zunanja linija je vseeno tako močna, da se ne opazi, da manjkata," Madžarke neznansko ceni slovenski strateg, ki je zadovoljen z vzdušjem v ekipi, kljub temu, da so po dveh krogih pričakovali štiri točke. Dve so osvojili na gostovanju pri švedskemu Sävehofu, za mnoge nepričakovano pa ju izgubili na uvodni domači tekmi proti Baniku iz Mosta. "V preteklosti so pri nas doma padale boljše ekipe, kot je Banik, zato so mnogi pričakovali zmago na prvi tekmi, a sam tega ne bi ocenil kot presenečenje. Tisti, ki nas premaga v Ljubljani, ima zagotovo kakovost in Banik jo res ima. Upali smo zmago, nismo je dosegli, poraz pa nas je spravil na realna tla. Vsekakor pa nam ni zaprl možnosti, da se uvrstimo med najboljših 12 ekip, kar je naš cilj," je dejal strateg slovenskih prvakinj, ki je na gostovanju na Švedskem priložnost ponudil nekaterim najmlajšim članicam galjeviškega kolektiva.