Bregar po zgodovinski točki v Rostovu: Ponosen na vse v klubu

Ljubljančanke so se po dramatični tekmi v Rostovu in osvojeni veliki točki (23:23) z avtobusom napotile proti domovini in pred njimi je še kako naporna pot. Bo pa precej lažja po dragoceni točki, osvojeni proti favoritinjam iz Rostova. Krimovke na poti domov čaka še postanek v Frankfurtu, kjer bodo opravile obvezno testiranje. Po prihodu v slovensko prestolnico jih v ponedeljek znova čaka domača tekma državnega prvenstva proti Zagorju, nato pa bodo teden posvetile pripravi na tretjega evropskega nasprotnika. Pred reprezentančnim premorom se bodo ljubljanske rokometašice pomerile proti danskemu Esbjergu.

Tretja evropska tekma v elitni Ligi prvakinj je na sporedu v soboto v Stožicah. "Vedeli smo, da bo tekma proti Rostovu res težka. Pripravljali smo se na igro Anne Vyakhireve in mislim, da smo opravili kar dobro delo. Po tekmi proti Vipersu smo se dodatno mentalno pripravili na morebitno izenačenje v zadnjih desetih minutah. V zaključku smo imeli nekaj sreče, za točke, kot je današnja proti Rostovu, moraš v športu včasih imeti tudi nekaj sreče. Ponosen sem na dekleta, ki so dala iz sebe prav vse," je za uradno spletno stran kluba po veliki ruski točki dejal trener Uroš Bregar."Zelo sem ponosna na svojo ekipo, pred sezono nismo imele veliko prijateljskih tekem in nismo vedele, kako močne smo na igrišču. Danes smo vedele, da se moramo osredotočiti na najboljše posameznice, ne le na Anno Vyakhirevo. Verjele smo v naš uspeh in tu je rezultat odličnega dela," pa je dodala prva strelka Krima Mercatorja proti Rostovu Brazilka Samara da Silva Vieira.