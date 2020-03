Bregar po koncu evropske sezone: Dokazali smo, da nam je mesto med elito

“Glede na slabo tekmo, ki smo jo odigrali v Brestu, kamor smo z avtobusom potovali dva dni je bil naš prvi cilj, da popravimo vtis prejšnjega konca tedna. Na Budućnost, ki jo seveda dobro poznamo smo se dobro pripravili. Vedeli smo, da Milena Raičević in Majda Mehmedović ne bosta zaigrali, a tudi pri nas manjkata Polona Barič inMarianna Rebičova. Igralski kader je bil tako pomanjkljiv na obeh straneh. Končno smo pokazali, da lahko igramo dobro obrambo in napad v katerem smo dosegli 29 zadetkov. Na koncu sem lahko ponudil priložnost mlajšim igralkam, da so lahko občutile slast zmage in nabirale pozitivne izkušnje. Vesel sem da smo se pobrali in pokazali, zakaj si zaslužimo igranje med najboljšimi,” je bil izčrpen za uradno klubsko spletno stran trener Ljubljančank Uroš Bregar. Izbranke trenerja Bregarja so se tako od najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini poslovile z zmago, a zavoljo remija in štirih porazov na minulih tekmah ostale brez četrtfinala.