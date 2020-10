Bregar po reprezentančnem zboru: Zadnji resni trening smo naredili decembra lani

Po dnevu premora sledi tekma s Francozinjami, tretji obračun pa bo na sporedu v torek, 8. decembra. Tedaj se bodo Slovenke po robu postavile Črnogorkam. Za slovensko žensko reprezentanco bo to peti zaporedni nastop na največjem tekmovanju."Glede na to, da smo zadnji resen trening opravili decembra na svetovnem prvenstvu, nas čaka veliko dela. Čas do nedelje bomo dobro izkoristili, ponovili naše zamisli v igri in jim tudi kaj dodali. Najpomembnejše je, da smo znova skupaj in da smo začeli s pripravami na decembrsko evropsko prvenstvo," je za uradno spletno stran RZS povedal selektorUroš Bregar. "Vse smo komaj čakale, da se znova zberemo in skupaj zaigramo, saj sta nam zadnji dve reprezentančni akciji odpadli. Iz podobnih razlogov bomo trenirale le pet dni, a verjamem, da bomo ta čas zelo dobro izkoristile. Upam, da se nato novembra znova vidimo, težko pa je danes razmišljati za teden dni naprej, kaj šele za dober mesec. Upam in želim si, da bi vse potekalo tako, kot je zastavljeno,"pa je za spletno stran krovne Zveze dodala Tjaša Stanko.