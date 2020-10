Bregar po porazu v Franciji: Edina pozitivna stvar je, da smo se borili do konca

Tekmo so z golom Ane Kojić odprle gostje, a so tekmice ves čas narekovale ritem igre. Izbranke trenerja Uroša Bregarja niso našle rešitve za razpoloženo Tjašo Stanko , po nekaj črnih minutah, ki so jih domače rokometašice izkoristile za povečanje prednosti, se jim do polčasa niso zmogle približati. Gol Valentine Klemenčič , 11. po vrsti za slovenske prvakinje, je bil premalo za boljši izkupiček pred nadaljevanjem. "Začeli smo s slabo izvedenim strelom s sedmih metrov. Rešitev, do katerih smo prišli med dvobojem, nazadnje nismo realizirali. V obrambi tokrat nismo imeli razpoložene vratarke Jovane Risović, ki je bila na uvodnih tekmah ena naših ključnih posameznic. Težavo smo imeli z njihovo zunanjo linijo, ki je nismo mogli zaustaviti. Edina pozitivna stvar, ki bi jo izpostavil, je dejstvo, da smo se borili do konca," je po porazu v Franciji za uradno spletno stran kuba dejal trener Bregar. V drugem polčasu so tigrice popravile odstotek metov, v uvodnih minutah nadaljevanja se je razigrala Matea Pletikosić .

Žal so bile razpoložene tudi tekmice, ki so si priigrale tudi najvišje vodstvo na tekmi (31:21), a so polčas vseeno dobile Slovenke (16:14). To ni bilo dovolj, da bi se veselile prve zmage na evropskih preizkušnjah. Tekma se je končala z izidom 33:27. Krimovke bodo premierno zmago v sezoni 2020/21 lovile v soboto, ko v goste prihaja zadnjeuvrščena ekipa skupine A, nemški Bietigheim. "Začele smo slabo. Tekma je bila težka, saj v obrambi nismo bile tako suverene, kot znamo biti. Prejele smo tudi nekaj lahkih golov in to se je preneslo v napad. Dala sem vse od sebe, a se je poznalo, da nam manjka deset dni, ki smo jih preživele v karanteni. Na naslednji domači tekmi bomo morale biti bolj borbene v obrambi in to prenesti tudi v napad. Bolj natančne moramo biti tudi pri metih iz igre," je po gostovanju v Metzu dejalaMatea Pletikosić.