Bregar pred rokometnim SP: Želimo v drugi del

Ženska članska izbrana vrsta je v Aziji opravila domala celotne priprave, saj se na Japonskem nahaja že od prejšnjega torka. IzbrankeUroša Bregarja so po prilagoditvi na časovno razliko od četrtka do nedelje v Tokiu sodelovale na pripravljalnem turnirju, na katerem so vpisale remi proti Japonski (28:28), nato premagale aktualne panameriške prvakinje Brazilke (33:29), za konec pa morale na preizkusu, na katerem so več priložnosti dobile mlajše igralke, priznati premoč aktualnim evropskim in svetovnim prvakinjam Francozinjam (21:33). "Odločitev, da odidemo na pripravljalni turnir na Japonsko, se je izkazala za dobro. V Tokiu nas je pričakala močna mednarodna zasedba. Vsaka nasprotna reprezentanca je gojila različen stil igre, kar bomo občutili tudi na svetovnem prvenstvu," je misli na končani turnir v japonski prestolnici za uradno spletno stran RZS strnil Bregar. Slovenska vrsta je na koncu zasedla izvrstno drugo mesto, kar je zagotovo lepa popotnica pred njenim šestim nastopom med svetovno elito. Pred tem je na mundialu nastopila že v letih 1997, 2001, 2003, 2005 in 2017.

Po turnirju je minuli ponedeljek slovenska vrsta odpotovala v dobrih 1000 kilometrov jugozahodno oddaljeno mesto Amakusa, kjer zaključuje piljenje zadnjih detajlov svoje igre. Obmorsko mesto se nahaja v bližini Kumamota, ki bo od tega vikenda gostil najboljše reprezentance na svetu. Na zadnjih pripravah so bile Slovenke oblegane na vsakem koraku, a izključno v pozitivnem smislu. Gostitelji z županom na čelu so jim že ob prihodu pripravili izjemen sprejem. Zanje so nato organizirali tudi sprostitvene izlete med treningi, na slednjih pa jih je na tribunah spremljalo vsaj 100 mladih rokometnih navdušencev, izmed katerih so se jim najbolj pogumni po zadnjem selektorjevem žvižgu pridružili tudi na parketu.

V prvem delu svetovnega prvenstva bodo Slovenke nastopale v skupini A, kjer jim bodo družbo poleg že omenjenih Nizozemk delale še Norvežanke (ponedeljek, 2. decembra, ob 12.30), Angolke (torek, 3. decembra, ob 10.00, Kubanke (četrtek, 5. decembra, ob 7.00) in Srbkinje (petek, 6. decembra, ob 7.00). "Naša želja je, da se na prihajajočem prvenstvu uvrstimo v glavni del, četudi smo po ratingu uvrščeni za vse tri evropske tekmice in Angolo, ki smo jo premagali za zadnjem svetovnem prvenstvu ter na prijateljski tekmi v Franciji," pred začetkom tekmovanja Bregar doda o skupini prvega dela, iz katere bo v nadaljnje boje za najvišja mesta napredovala najboljša trojica. Slovenska skupina A se bo v drugem delu pomešala z reprezentancami skupine B (Francija, Danska, Nemčija, Južna Koreja, Brazilija, Avstralija). Iz skupine drugega dela bosta najboljši izbrani vrsti napredovali v polfinale, tretjeuvrščeno čaka boj za peto, četrto najboljšo ekipo pa tekma za končno sedmo mesto. Nove svetovne prvakinje se bodo neposredno uvrstile na olimpijske igre, medtem ko v kvalifikacije zanje potuje vsaj šest ekip, ki se bodo zvrstile za njimi.