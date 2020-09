Bregar pred gostovanjem v Rusiji: Če nam uspe zaustaviti Vjahirevo, smo naredili pol posla

V praznih Stožicah so gostje večino tekme narekovale ritem, a so Tigrice v finišu nevarno zapretile, se tekmicam povsem približale, a jim vseeno morale priznati tesen poraz (26:27). Ljubljanske rokometašice so ob začetku evropskega tekmovanja morale sprejeti še eno neprijetno, a v teh časih obvezno nalogo. Testirane so bile že pred prvo tekmo in tako je bilo tudi pred odhodom v Rusijo. Ob vrnitvi jih prav tako čaka testiranje, tokrat na letališču v Frankfurtu. Ti postopki za slovenske prvakinje ob testiranjih tako rekoč na vsak drugi dan niso le naporni, ampak od ljubljanskega kluba zahtevajo tudi nepredviden in visok finančni vložek. "Na zadnji evropski tekmi smo uvideli, da smo čvrsti v obrambi. Vseeno pa je ekipa iz Kristiansanda dosegla preveč zadetkov iz protinapadov in po izvajanju hitrega centra. Ta del igre moramo izboljšati. To je bil za nas ob pomanjkanju kakovostnih pripravljalnih tekem prvi pravi dvoboj po dolgem času in lahko smo zadovoljni, četudi smo tokrat ostali brez točk,"se je za spletno stran Krima Mercatorja trener Ljubljančank Uroš Bregar spomnil uvoda v klubsko sezono."Zdaj nas čaka ekipa Rostova, ki v kateri igrajo same vrhunske posameznice, mnoge med njimi nosilke olimpijskih kolajn. Največja zvezdnica ekipe je zagotovo Anna Vjahireva, okoli katere se vrti večina akcij. Naši glavni nalogi bosta popraviti igro v napadu in ustaviti njihovo glavno zvezdnico," je za uradno spletno stran kluba razkril strategijo za zahtevno gostovanje v Rostovu Bregar.