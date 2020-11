Bregar: Razočaran sem, ker smo bili tako blizu

Dvoboj 5. kola Lige prvakinj so rokometašice Krima Mercatorja znova pričakale brez gledalcev, hkrati pa še brez srednje zunanje igralkeNine Žabjek. Razlog za odsotnost navijačev in kapetanke na tekmi proti favorizirani ekipi CSM Bukarešte (v Ljubljano so Romunke z izkupičkom štirih zmag in poraza prišle kot vodilna ekipa skupine A) pa enak – koronavirusna bolezen Covid-19. Žabjekovo so namreč zaradi pozitivnega testa v domači ekipi, v kateri so bili vsi preostali v delegaciji negativni, izolirali. Vseeno pa so oslabljene Ljubljančanke pustile zelo dober vtis, izjemno odigrale predvsem v obrambi, z nekaj več zbranosti in sreče pa bi prav lahko vodilni ekipi na lestvici skupine A Lige prvakinj celo odščipnile točko. Priložnost za to bodo imele že naslednji konec tedna, ko gostujejo ravno pri Romunkah.