Bregar po drugem porazu v LP: Ves čas smo lovili tekmice, to je vedno težko

Rokometašicam Krima Mercatorja na prvi domači evropski tekmi v sezoni in hkrati prvi po letu in pol pred domačimi navijači ni uspelo priti do prvih točk v sezoni. Tekmice iz madžarskega Györa so bile boljše z 31:26. Ljubljančanke so tako evropsko sezono, v kateri imajo letos precej višje cilje kot v preteklosti, začele z dvema porazoma.

icon-expand Allison Pineau FOTO: Aljoša Kravanja Slovenske prvakinje so drugič zaporedoma ostale praznih rok v skupinskem delu Lige prvakinj. Po uvodnem porazu v predmestju Göteborga pred tednom dni proti Sävehofu so danes klonile še proti izjemno močnemu Györu, prve točke v skupini B pa bodo tako naskakovale konec prihodnjega tedna v turškem Kastamonuju. "Slabo smo začeli tekmo, v nadaljevanju prišli na zadetek razlike, a nato v drugem delu znova naredili dve napaki in lovili tekmice. Če želiš zmagati v Ligi prvakinj, ne smeš tekmicam pustiti višje prednosti. Vsekakor moramo v nadaljevanju popraviti obrambo," je po hudem porazu v Stožicah dejal trener RK Krim Mercator Uroš Bregar. "Za nami je težka tekma, ki je nismo začele dobro. Györ je tekmec, ki te kaznuje, ko popustiš. Zapravile smo nekaj pomembnih priložnosti, a treba je ostati pozitiven. Bile smo boljše kot na prvi tekmi. Verjamem, da delamo dobro in da se bo to kmalu kmalu poznalo tudi na rezultatu," je dodala Francozinja Allison Pineau.