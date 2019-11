Bregar: Če na zadnjih dveh tekmah ne zmagamo, nismo naredili nič

Obe ekipi imata pred ljubljanskimi rokometašicami točko prednosti, a obe še čaka povratna tekma proti Madžarkam. Tigrice na drugi strani o evropski prihodnosti odločajo popolnoma same, vrata napredovanja na široko odpre že ena zmaga. "Proti Györu smo odigrali zelo dobro tekmo, a če na zadnjih dveh tekmah ne bomo zmagali nismo naredili nič. Svojo kožo želimo rešiti že proti Baniku, če ne, nas čaka težko delo na zadnji tekmi. Želimo si ponoviti dobro igro iz Györa in še dodati nekaj podrobnosti. Proti Baniku bo najbolj pomembno naše vračanje v obrambo, težko se bomo menjali iz napada v obrambo, zato se pripravljamo, da bo morala enaka šesterica igrala v napadu in obrambi. Glavno orožje Banika sta hiter protinapad in izvajanje hitrega centra. Če se bomo hitro vračali v obrambo, lahko naredimo rezultat in se nam ne bo ponovila zgodba iz Ljubljane, kjer je Banik 16 zadetkov dosegel prav iz hitrih protinapadov. Nekaj zdravstvenih težav imata Alja Varagić inYuliia Snopova, uspešno pa se je vrnila Nataša Ljepoja, zato si želim, da bomo pred zaključkom skupinskega dela vsi zdravi in pokazali svojo maksimalno moč," je za uradno klubsko spletno stran povedal trener Krima Mercatorja Uroš Bregar.