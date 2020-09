Nesrečen poraz na uvodu: Krimovkam je vodilo za naprej predstava iz drugega polčasa

Evropska premiera v sezoni 2020/21 se sicer ni razpletla po okusu slovenskih rokometnih prvakinj. Norveške prvakinje iz Kristiansanda so bile v (prazni) dvorani Stožice v celoti vendarle (za gol) boljše od izbrank Uroša Bregarja (27:26), ki so v končnici dvoboja skorajda nevtralizirale primanjkljaj šestih golov in gostjam povsem zadihale za ovratnik. Na domači klopi je bila najbolj razpoložena Samara da Silva Vieira (8 golov), pri gostjah Heidi Loke (9 golov). Ljubljančanke prihodnjo soboto čaka gostovanje pri ruskem Rostov Donu.

"Pričakovali smo hitro igro tekmic, kar so tudi pokazale, vse do zadnjih 15. minut tekme, ko smo ustavili nekatere njihove razpoložene igralke. Čestitam gostjam, pohvaliti moram tudi svoje varovanke za dobro prikazano igro, ob koncu tekme,"je za uradno spletno stran kluba dejal trener Uroš Bregar."Razočarane smo, predvsem zato, ker nismo našle rešitve za Norvežanke v prvem polčasu. Kot je povedal trener, smo bile tudi me zadovoljne s svojo igro zadnjih 15. minut. Žal to ni bilo dovolj za preobrat," je po uvodnem evropskem porazu v sezoni dodala kapetanka RK Krim Mercator Nina Žabjek. V norveškem taboru so bili po odmevni zmagi v Stožicah presrečni. "Za nami je zelo živčna premiera v sezono. Že nekaj časa je minilo, odkar smo odigrali zadnjo evropsko tekmo. Krim nas je ves čas držal v negotovosti, a na koncu smo imeli dovolj znanja in tudi sreče za dragoceni točko na otvoritvi sezone," je po zmagi razpredal trener Vipersa Ole Gustav Gjekstad.



Časa za razmišljanje o morebitnih popravkih ni veliko, ljubljanske rokometašice namreč zdaj čaka dolgo potovanje v Rusijo. Benetke, Istanbul in Frankfurt bodo postojanke naših rokometašic v tednu, ko potujejo k Rostovu, ki je prvi točki osvojil na gostovanju pri madžarskem FTC-ju. Tudi tam je o zmagovalcu odločal le en zadetek. Daljši konec so potegnile ruske rokometašice (26:25).

Ljubljančanke v skupinskem delu Lige prvakinj čaka kar 14 tekem

Po velikih spremembah pred sezono se je format najmočnejšega klubskega rokometnega tekmovanja povsem spremenil. Ekipe so razdeljene v le dve skupini, Tigrice v skupini A igrajo proti norveškemu Vipersu, ruskemu Rostov-Donu, danskemu Esbjergu, romunski Bukarešti, madžarskemu FTC-ju, francoskemu Metzu in nemškemu Bietigheimu.