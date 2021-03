Bregar: Narobe bi bilo, če bi razmišljali, da imamo veliko prednost

Izbranke Uroša Bregarja so na prvem srečanju v Areni Stožice, ki so ga dobile s 25:20, pokazale, da jim ruske ekipe zares ležijo. Favoriziranemu CSKA-ju so se odlično zoperstavile, še posebej v obrambi, kjer je piko na i dodala skozi celotno sezono odlična Jovana Risović. Vratarka Krima je ubranila kar 26 strelov na svoja vrata, ob tem pa dodala tudi zadetek v prazno mrežo. Z dobro igro v napadu so obrambo nadgradile razpoložene tigrice, s sedmimi zadetki Samara Da Silva Vieira, s šestimi Oceane Sercien Ugolin in s petimi Nataša Ljepoja.