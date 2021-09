Bregar: V tej sezoni so se vsi klubi močno okrepili

Tekme v skupini B (kjer nastopa tudi Krim Mercator) bosta dve uri kasneje otvorila Gyor in Vipers, prvi obračun v Evropi pa Krimovke čaka v nedeljo proti švedskemu Sävehofu. 27. zaporedno sezono Krimovke začenjajo na severu Evrope, v Partillu na Švedskem. Po jubileju, na katerem je klub konec avgusta počastil 20. obletnico prve osvojitve Lige prvakinj, se boj za tretjo zvezdico začenja tudi v sezoni 2021/22. Za varovankami Uroša Bregarja so uspešne priprave, v katerih je blestela Tjaša Stanko, razigrane pa so bile tudi ostale tigrice ter prva tekma državnega prvenstva, medtem ko tekmice igrajo v švedskem pokalu. Gre za mlado ekipo, v kateri so glavne adutinje trenerja Rasmusa Overbyja Jamina Roberts, Mathilda Lundström in Angelica Vallen. "Priprave za Ligo prvakinj so bile dolge. Delo smo pričeli že 12. julija, nekaj igralk pa se nam je pridružilo nekoliko kasneje zaradi olimpijskih iger v Tokiu. V zadnjem tednu smo igrali proti Györu in se kakovostno pripravljali za Sävehof. Imamo določene zdravstvene težave, a jih ne bom razkril, saj je v strokovnem štabu švedske ekipe tudi Srb Milan Vicentijević," je na zadnji novinarski konferenci pred evropskim začetkom sezone dejal trener Uroš Bregar. "To sezono so se vse ekipe okrepile, to velja tudi za Sävehof, ki ima v svojih vrstah tri švedske reprezentantke. Prva zvezdnica je Jamina Roberts, švedsko ekipo pa krasi skandinavski model igre. So zelo hitre, zato bo naša glavna naloga zaustaviti njihov bliskovit nasprotni napad in krilno reprezentančno igralko Mathildo Lundström," je dejal Bregar in dodal, da bo Krim na vsaki tekmi v tej sezoni igral na zmago, a da mora njegova ekipa ostati "skromna" in v celoti izpolnjevati vse naloge na igrišču.