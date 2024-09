Brez najboljših Slovenk v Tivoliju

Od Slovenk sta povabilo za nastop na glavnem turnirju prejeli Živa Falkner (563. WTA) in Ela Nala Milić (756. WTA), so sporočili organizatorji. Četrti "wild card" je prejela Belorusinja Kristina Dmitruk. Ob odsotnosti Kaje Juvan in Tamare Zidanšek bo Veronika Erjavec najmočnejše slovensko upanje za odmeven rezultat. Igralka je aprila zmagala na turnirju serije WTT v Kopru, konec julija pa je bila najboljša še v Nemčiji, na turnirju z nagradnim skladom 25.000 ameriških dolarjev. Nastopila je tudi na vseh štirih turnirjih za grand slam.