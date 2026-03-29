Brez presenečenj v kvalifikacijski dirki, najhitrejši znova Bulega

Portimao, 29. 03. 2026 12.36 pred 29 minutami 1 min branja 1

Avtor:
S.V.
Nicolo Bulega

Po uvodnem vikendu v Avstraliji se karavana Superbike trenutno mudi na Portugalskem, kjer je na sporedu druga preizkušnja sezone. Na prvi sobotni dirki je bil najboljši Nicolo Bulega, ki je odlično formo s Phillip Islanda prenesel tudi na Iberski polotok. Italijan je bil najhitrejši tudi na današnji kvalifikacijski dirki, popoln konec tedna pa bo skušal dopolniti še z zmago na drugi osrednji dirki, ki jo lahko ob 16.30 spremljate na VOYO.

SBK Portugalska
SBK Portugalska
FOTO: VOYO

Nicolo Bulega je bil v kvalifikacijski dirki najhitrejši, za njim pa sta se zvrstila drui Iker Lecuona in tretji Miguel Oliveira. "Počutil sem se bolje kot v soboto, zato sem vesel, saj nam je uspel napredek," je ob tem dejal Italijan Bulega.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

motorist_mb
29. 03. 2026 13.05
Končno bo naslov te 💪
