Nicolo Bulega je bil v kvalifikacijski dirki najhitrejši, za njim pa sta se zvrstila drui Iker Lecuona in tretji Miguel Oliveira. "Počutil sem se bolje kot v soboto, zato sem vesel, saj nam je uspel napredek," je ob tem dejal Italijan Bulega.
Brez presenečenj v kvalifikacijski dirki, najhitrejši znova Bulega
Po uvodnem vikendu v Avstraliji se karavana Superbike trenutno mudi na Portugalskem, kjer je na sporedu druga preizkušnja sezone. Na prvi sobotni dirki je bil najboljši Nicolo Bulega, ki je odlično formo s Phillip Islanda prenesel tudi na Iberski polotok. Italijan je bil najhitrejši tudi na današnji kvalifikacijski dirki, popoln konec tedna pa bo skušal dopolniti še z zmago na drugi osrednji dirki, ki jo lahko ob 16.30 spremljate na VOYO.
