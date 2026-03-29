Brez presenečenj v kvalifikacijski dirki, najhitrejši znova Bulega

Po uvodnem vikendu v Avstraliji se karavana Superbike trenutno mudi na Portugalskem, kjer je na sporedu druga preizkušnja sezone. Na prvi sobotni dirki je bil najboljši Nicolo Bulega, ki je odlično formo s Phillip Islanda prenesel tudi na Iberski polotok. Italijan je bil najhitrejši tudi na današnji kvalifikacijski dirki, popoln konec tedna pa bo skušal dopolniti še z zmago na drugi osrednji dirki, ki jo lahko ob 16.30 spremljate na VOYO.