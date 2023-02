Brez presenečenja v Modeni, kjer je ACH osvojil niz

V Tivoliju se tokrat ni zbralo toliko gledalcev, kot je bil običaj v ligi prvakov. Počitnice in odsotnost otrok so preprečile, da bi bila dvorana polna, a 1000 gledalcev je vendarle lahko uživalo v mojstrovinah zvezdnikov. Predvsem igralcev Modene, ki imajo v svojih vrstah reprezentante več držav, po zvezdništvu izstopata Francoz Earwin Ngapeth in brazilski organizator igre Bruno.

Že pred tekmo je bilo jasno, da se bodo Ljubljančani, ki so imeli v zadnjem času obilo zdravstvenih težav, težko upirali tretjeuvrščeni ekipi italijanskega prvenstva. So pa se poskušali, celo dobili en niz, niso se predajali niti v četrtem, ki je bil še najbolj izenačen. Varovanci Radovana Gačiča so v njem že zaostali, se v končnici približali, a po izidu 22:23 so zadnji dve točki osvojili Italijani.

Ti so pokazali igro, ki jo je že v reprezentanci Slovenije gojil Giani. Tekmecev so se lotili z dobrimi servisi in blokom. V tem so bili bolj prepričljivi od slovenske ekipe, izstopala pa sta mladi italijanski reprezentant Tommaso Rinaldi, dosegel je pet asov in bil z 18 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme, in srbski bloker Dragan Stanković, ki se je izkazal s petimi bloki.

Povratna tekma bo naslednjo sredo v Modeni.