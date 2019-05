Brez sanjskega finala za domačine: v Madridu po naslov Đoković in Cicipas

V finalu teniškega mastersa 1000 v Madridu bosta igrala Srb Novak Đoković in Grk Stefanos Cicipas. Đoković je v polfinalu ugnal Avstrijca Dominica Thiema s 7:6 in 7:6, 20-letni Cicipas pa je bil v treh nizih boljši od petkratnega zmagovalca tega turnirja domačina Rafaela Nadala s 6:4, 2:6 in 6:3.

Novak Đoković, ki je v Madridu slavil že dvakrat, se bo v nedeljo potegoval za 74. naslov na turnirjih ATP in drugega letos po slavju na odprtem prvenstvu Avstralije, Stefanos Cicipas, ki je prvič v karieri oziroma v štirih dvobojih ugnal Rafaela Nadala, pa bo naskakoval četrti naslov ATP v karieri in tretjega letos. Grški zvezdnik Cicipas (na fotografiji) med polfinalnim obračunom z Nadalom v španski prestolnici. FOTO: AP Cicipas, ki je v 2019 osvojil Estoril in Marseille, je postal igralec z največ zmagami v tem letu, Madrid pa bo že njegov četrti finale letos. Izgubil je le v Dubaju, kjer ga je premagal Roger Federer. Izida, polfinale: Novak Đoković (Srb/1) ‒ Dominic Thiem (Avt/5) 7:6 (2), 7:6 (4);

Stefanos Cicipas (Grč/8) ‒ Rafael Nadal (Špa/2) 6:4, 2:6, 6:3.