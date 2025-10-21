Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Brez Tamare Zidanšek v pokalu Billie Jean King

Ljubljana, 21. 10. 2025 07.53 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Tamara Zidanšek je sporočila, da bo predčasno zaključila sezono, kar pomeni, da se novembra ne bo udeležila reprezentančne akcije v pokalu Billie Jean King. Nova kapetanka Slovenije Maša Zec Peškirič je v reprezentanco sicer povabila vse najboljše igralke, Veroniko Erjavec, Kajo Juvan, Dalilo Jakupović, Niko Radišić in Tamaro Zidanšek.

Tamara Zidanšek
Tamara Zidanšek FOTO: AP

Tamara Zidanšek je na Instagramu zapisala, da si bo vzela nekaj več odmora, da se spočije tako mentalno kot fizično, saj je prišla do spoznanja, da ni vedno treba izboljševati stvari in se neusmiljeno gnati naprej v iskanju perfekcije. "Morda ni treba ničesar izboljšati. Morda je vse tako enostavno," je zapisala 27-letna Konjičanka.

Ob tem je slovenska igralka poudarila, da je zelo ponosna na vse, kar je dosegla v karieri, še posebej pa jo veselijo rezultati v zadnjih štirih mesecih, ki so bili njeni najuspešnejši v zadnjih štirih sezonah. Zidanšek je trenutno na 157. igralka na lestvici WTA. Slovenija se bo od 14. do 16. novembra v Indiji potegovala za kvalifikacije pokala BJK 2026. Iz skupine, v kateri so, kot še piše STA, poleg gostiteljic še Nizozemke, bo napredovala le najboljša ekipa.

Preberi še Maša Zec Peškirič nova selektorka ženske teniške vrste

Nova kapetanka Slovenije Maša Zec Peškirič je v reprezentanco povabila vse najboljše igralke, Veroniko Erjavec, Kajo Juvan, Dalilo Jakupović, Niko Radišić in Tamaro Zidanšek.

tenis zidanšek
Naslednji članek

'Če nekateri ne bodo dojeli, da mora biti energija na vrhu, bom moral reagirati kot selektor'

Naslednji članek

Danes zmagujejo 'izkušeni', a to se bo kmalu spremenilo

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306