Brez Tamare Zidanšek v pokalu Billie Jean King

Tamara Zidanšek je na Instagramu zapisala, da si bo vzela nekaj več odmora, da se spočije tako mentalno kot fizično, saj je prišla do spoznanja, da ni vedno treba izboljševati stvari in se neusmiljeno gnati naprej v iskanju perfekcije. "Morda ni treba ničesar izboljšati. Morda je vse tako enostavno," je zapisala 27-letna Konjičanka.

Ob tem je slovenska igralka poudarila, da je zelo ponosna na vse, kar je dosegla v karieri, še posebej pa jo veselijo rezultati v zadnjih štirih mesecih, ki so bili njeni najuspešnejši v zadnjih štirih sezonah. Zidanšek je trenutno na 157. igralka na lestvici WTA. Slovenija se bo od 14. do 16. novembra v Indiji potegovala za kvalifikacije pokala BJK 2026. Iz skupine, v kateri so, kot še piše STA, poleg gostiteljic še Nizozemke, bo napredovala le najboljša ekipa.