Brez točk za mlade Slovence v prvem delu rokometnega EP

Od torka dalje izbrance Sandija Markla čakajo boji za razvrstitev od 9. mesta naprej. Najprej se bodo pomerili s Francozi, nato še s Ferskimi otoki. Dancem so mladi slovenski rokometaši sledili do sredine 13. minute, ko so zaostanek znižali na 6:8. Nato so tekmeci do začetka 22. minute pripravili delni niz 5:1, po katerem se slovenski vrsti ni več uspelo približati. V dresu Slovenije je sedem zadetkov dosegel Nejc Hriberšek, pet jih je dodal Nace Zajc.

EP do 18 let, prvi del:

3. krog:

Slovenija - Danska 29:36 (10:17)

Slovenija: Hriberšek 7, Zajc 5, Marguč 4, Mlivić 3, Nadarević 2, Malović 2, Šinigoj 2, Begić Zbačnik 2, Korošec 1, Kompare 1, Muhić, Balažic, Ključanin, Marušič, Mesarec, Šalamon.

Že odigrano:

1. krog:

Slovenija - Norveška 30:31 (18:17)

Slovenija: Nadarević 6, Hriberšek 6, Muhić 4, Marguč 3, Kompare 2, Begić Zbačnik 2, Mlivić 2, Korošec 1, Šinigoj 1, Balažic 1, Ključanin 1, Zajc, Malović, Mesarec 1, Marušič, Šalamon.

2. krog:

Srbija - Slovenija 30:25 (16:14)

Slovenija: Marušič, Zajc 2, Korošec 1, Nadarević 2, Hriberšek 5, Muhić 3, Marguč 1, Malović, Mesarec, Kompare 1, Šalamon, Šinigoj 1, Balžic 1, Begić Zbačnik 4, Ključanin 4, Mlivić.