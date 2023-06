Brez vrhunskega slovenskega 'divjevodaškega' rezultata v Augsburgu

Benjamin Savšek in Luka Božič, vodilna na svetovni jakostni lestvici, Augsburga ne bosta zapustila z največjim nasmeškom. Oba sta se sicer prebila v finale in bila v boju za kolajne, a se jima odločilna nastopa dneva nista izšla po željah in pričakovanjih. Za oba je bila usodna kombinacija vrat 8 in 9. Savšek je na tem delu proge izgubil nekaj dragocenih sekund, a se izvlekel brez kazenskih sekund, medtem ko je Božič, ki je bil po polfinalu tretji, s špico čolna na padcu nesrečno zadel količek vrat, da se je ta odbil tako, da sodnikom ni preostalo drugega, kot da Božiču pripišejo kazen 50 sekund. Na poti do cilja je Savšek prejel še dve kazenski sekundi v 18. vratih, Božič pa je imel dotik v 16. "Polfinale se mi je lepo izšel, sicer s kazenskimi pribitki. Danes je precej zahtevna proga. Nekaj kombinacij je takšnih, da jih je težko odpeljati. Ni se mi povsem izšlo. Delal sem napake in na koncu je rezultat temu primeren. Škoda, da nisem odpeljal boljše, ampak sedaj ne morem spremeniti ničesar. Lahko le usmerim misli proti naslednjemu svetovnemu pokalu, ki nas čaka čez en teden v Pragi. Tam bom poskušal doseči višjo uvrstitev," je dejal Savšek za KZS.

V moški konkurenci je zmagal nemški slalomist Sideris Tasiadis. Ta je na domači progi Slovaka Mateja Benuša prehitel za tri sekunde. Na tretje mesto se je uvrstil Čeh Jiri Prskavec. Nekaj športne sreče je zmanjkalo Evi Alini Hočevar, ki je bila, tako kot pogosto v lanski sezoni, 11. S tem je za eno mesto zgrešila uvrstitev v finale, tokrat ji je zmanjkalo 34 stotink sekunde.