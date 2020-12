Brezvetrje ustavilo pripravljalno regato za pokal Amerike

V morju pred novozelandskim Aucklandom so potekale pripravljalne regate na 36. pokal Amerike, najstarejše nepretrgano športno tekmovanje na svetu, ki poteka od leta 1851. Branilka naslova se bo pomerila z zmagovalcem dvobojev izzivalcev, ki se bodo začeli 15. januarja naslednje leto. V finalni obračun bo šla jadrnica, ki bo prva prišla do sedmih točk. Pokal Amerike bo nato potekal med 6. in 15. marcem 2021.

V prvem nedeljskem obračunu sta se pomerili branilka naslova in INEOS pod vodstvom Bena Ainslieja, najuspešnejšega jadralca v zgodovini olimpijskih iger. Novozelandska posadka je povedla s skoraj petimi kilometri prednosti pred Britanci, nato pa je brezvetrje povsem ustavilo jadrnici in tako je bilo ves čas časovnega okvira za nadaljevanje. Zato so tekmovanje predčasno končali. To je bila zadnja priložnost v tem letu za izzivalce, da bi v konkurenci s tekmeci testirali opremo in pripravili posadko.

Novozelandska posadka Emirates Team New Zealand je 26. junija leta 2017 postala zmagovalka 35. jadralskega pokala Amerike na Bermudih. Obračun z ameriško ekipo Oracle je odločila že po prvem plovu dneva in v dvobojih slavila s 7:1. Jadralski pokal Amerike so doslej tridesetkrat dobili Američani, po trikrat Novozelandci, dvakrat Švicarji, enkrat pa Avstralci. Leta 1851 je tekmovanje doživelo premiero z regato med floto angleških jadrnic in ameriške posadke America, zmagala je slednja in osvojila pokal "stotih gvinej".