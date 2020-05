Briatore: Alonso je pripravljen za povratek

Vse bolj se zdi, da je le še vprašanje časa, kdaj bo vnovično sodelovanje nekdanjega svetovnega prvaka Fernanda Alonsa in ekipe Renault postalo uradno. Tudi nekdanji šef francoske ekipe, sloviti Flavio Briatore, je prepričan, da se je Alonso "razstrupil" po enem letu nastopanja v drugih tekmovanjih.

"Fernando je motiviran. Enoletni premor od formule 1 mu je prišel prav, razstrupil se je. Zdaj se mi zdi mirnejši in pripravljen na povratek. Pripravljen je,"je za Gazzetto dello Sport dejal Briatore, ki je skupaj z Alonsom pri Renaultu proslavil kar štiri naslove ‒ dva dirkaška in dva konstruktorska.

Ponudba tudi iz prvenstva Nascar

Alonso se sicer na svojem stalnem naslovu v Švici po poročanju spletne strani madridskega športnega dnevnika ASpripravlja za nastop na dirki 500 milj Indianapolisa, ki bo na sporedu 23. avgusta. Ponudb naj bi imel dirkač, ki je nedavno nastopil tudi na reliju Dakar, veliko, velja omeniti tudi tiste iz vzdržljivostnih prvenstev, IndyCarja in celo Nascarja. Asturijec naj bi svojo odločitev sporočil ob začetku poletja.

Briatore je spregovoril tudi o Carlosu Sainzu mlajšemu, ki bo po koncu letošnje sezone v ekipi Ferrarija nasledil Sebastiana Vettla, in o trenutno prvi violini rdečih Charlesu Leclercu. 22-letnemu Monačanu se po ocenah Briatoreja vidi, da mu je "usojeno" boriti se za najvišja mesta, kot je bilo to moč opaziti tudi pri mlademu Michaelu Schumacherju.

'Takoj vidiš, če je nekdo poseben, Charles pa je poseben'

"Carlos je dober dirkač, za katerim je dobro prvenstvo, če upoštevamo njegov dirkalnik (McLaren, op. a.). Situacija se mi zdi jasna. Ferrari stavi vse na Leclerca, to pa je dobro, saj sem že lani ob neki priložnosti dejal, da mu je usojeno. Dobre dirkače lahko vidiš takoj. Dobro se spomnim številk, ki jih je dosegal Michael, tudi takrat, ko je bil še zelo mlad pri Benettonu. In telefonskih klicev Giancarla Minardija, ko mi je pripovedoval o Alonsu. Takoj vidiš, če je nekdo poseben, Charles pa je poseben,"je še povedal Briatore.

"V formuli 1 je zmagoviti recept vedno ta, da imaš dirkača, ki je kandidat za naslov in drugega, ki zbere veliko število točk, da jih lahko jemlje nasprotnikom. Vettel je plačal ceno tega, da je v ekipo prišel zelo hiter mladenič. Presenetil je njega in ekipo, tako kot se je zgodilo McLarnu z (Lewisom) Hamiltonom. Me pa je malce presenetil trenutek Ferrarijeve odločitve. Čaka nas še vsa sezona 2020 in že govorimo o letu 2021. Mercedes ima Hamiltona, ki sestavlja prekrasno ekipo z (Valtterijem) Bottasom. Bi imelo smisel menjati?"se je vprašal Briatore.