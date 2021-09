Britanska najstnica z zgodovinsko zmago na OP ZDA

Raducanujeva je do ene najbolj presenetljivih zmag v finalu turnirja velike četverice v zgodovini tenisa prišla brez izgubljenega niza. Postala je prva kvalifikantka z zmago na grand slamih in prva ženska, ki ji je uspelo osvojiti naslov na največjih turnirjih le v drugem poskusu. Pred tem se je julija kot dobitnica posebnega povabila na Wimbledonu kot 338. igralka na svetovni lestvici prebila do četrtega kroga turnirja.

Od junija je še dvakrat nastopila na turnirjih serije WTA, obakrat izgubila v prvem krogu. V New Yorku pa je na veliki sceni šla do konca in pri 18 letih postala najmlajša igralka z zmago na grand slamih vse od Rusinje Marie Šarapove leta 2004 in prva Britanka, ki ji je uspela zmaga na turnirjih velike četverice od leta 1977.

V finalu je zmagala po uri in 51 minutah igre, v katerih je bila po vseh statističnih kategorijah za odtenek boljša od svoje nasprotnice, sicer 73. igralke sveta. Ta je na poti do finala premagala dvakratno zmagovalko Naomi Osaka iz Japonske, drugo nosilko Arino Sabalenko in peto nosilko Jeleno Svitolino.

V prvem nizu je Raducanujeva do odvzema servisa prišla v 10. igri za zmago v nizu, v drugem se je pri 1:2 po izgubljeni igri na svoj začetni udarec znašla v zaostanku, a to preobrnila in z drugim zaporednim odvzemom servisa v šesti igri prišla do 4:2. Vodstva več ni izpustila iz rok.