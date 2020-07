Britanski olimpijci na OI poskusni zajčki

Kot navaja britanski Daily Mail, so bili britanski športniki uporabljeni za testiranje eksperimentalne snovi, ki naj bi jim pomagala pri premagovanju športnih naporov. Po podatkih, ki jih je pridobil britanski časnik, naj bi britanska vlada v ta projekt "zmetala" več sto tisoč funtov javnega denarja, prav tako ni bilo nikakršnih jamstev, da s tem eksperimentom udeleženci ne kršijo protidopinških pravil. Testiranje eksperimentalne snovi je bilo del tajnega projekta pod okriljem britanske agencije za šport, UK Sport, v želji, da bi športniki, udeleženci olimpijskih iger v Londonu pred osmimi leti, izboljšali svoje zmogljivosti, so ugotovili v preiskavi časnika Mail Online.

Vladna agencija UK Sport, pristojna za financiranje olimpijskega in paraolimpijskega športa v Veliki Britaniji, je pripravila "informativni list za udeležence", ki ga je priložila vlogi za projekt. Besedilo tega navodila se glasi:"UK Sport ne zagotavlja, ne obljublja in ne zagovarja, da je uporaba ketonskih estrov absolutno skladna s svetovnim protidopinškim kodeksom in zato izključuje vso odgovornost za uporabo ketonskega estra".

Izdelki na podlagi ketonov trenutno niso prepovedani, svetovna protidopinška agencija Wada si je sicer pridržala pravico do njihovega pregleda, navaja časnik. Po podatkih časnika je več kot 40 odstotkov športnikov, ki so sodelovali v tem poskusu, zaradi neželenih učinkov, vključno z bruhanjem in prebavnimi motnjami, prenehalo jemati snov. Nadaljnjih 24 se je kasneje umaknilo iz projekta, ker so menili, da jim snov ne koristi.

Vsi športniki, ki so se strinjali z uporabo DeltaG-ja v upanju, da bo to spodbudilo uresničitev njihovih olimpijskih sanj v Londonu 2012, so morali podpisati zavezujoč sporazum o nerazkritju, s katerim so se zavezali, da nikoli ne smejo spregovoriti o svoji vpletenosti v projekt, še navaja časnik.