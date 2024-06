Izjemno dober video: (manj kot) 100 dni do Pariza

Vse skupaj se začne v sanjskem animiranem mestu Pariz, kjer parašportniki tečejo, skačejo, mečejo in veslajo, v ozadju pa so ljubke pojoče rastline in živali. To pa potem brutalno preseka prizor iz parašporta, ko britanska paraolimpijka taekwondoistka Amy Truesdale po udarcu v prsi pade na blazino ... Zatem se postavi na noge in udari svojega nasprotnika.

"Z našim promocijskim filmom smo želeli izpodbijati predstave in stereotipe ljudi o parašportu. Za nekatere so paraolimpijske igre idiličen dogodek, kjer so športniki brezskrbni in preprosto srečni. Srečni že zato, ker so le tam ... Resnica pa je, da je paraolimpijski šport zelo tekmovalen in včasih tudi zelo brutalen. Če želiš tekmovati na paraolimpijskih igrah, moraš biti vrhunski na svetovni ravni," je o posnetku povedal Craig Spence, vodja komuniciranja pri Mednarodnem paralimpijskem komiteju.