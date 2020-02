Bubka, Lavillenie in zdaj Duplantis: Šved postavil nov rekord v skoku s palico

"To sem si želel doseči, odkar sem star tri leta,"je po tekmi povedal novi svetovni rekorder, ki je v Düsseldorfu letvico na rekordni višini trikrat podrl. "Vsekakor je za mano dober začetek zelo pomembnega leta,"je še dejal mladi atlet po rodu iz Lafayetta v ameriški Louisiani, ki je življenje posvetil skoku s palico.

Prvi rekord v svoji starostni kategoriji je postavil že, ko je bil star sedem let, nato pa se je kalil na srednji šoli Lafayette in postavil več rekordov v dvorani in na prostem. Leta 2015 je sporočil, da bo na velikih tekmovanjih branil barve Švedske, domovine svoje mame Helene, ki se je poleg atletike nekoč ukvarjala tudi z odbojko, njegov oče in trener Greg Duplantis pa je prav tako nekoč skakal s palico.