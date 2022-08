Budućnost bo pravi test za Krimovke

Ljubljančanke bodo v novi sezoni že 28. nastopile v Ligi prvakinj, ki so jo pod vodstvom Toneta Tislja osvojile v letih 2001 in 2003. Njihove tekmice v skupinskem delu so danski Odense, norveški Vipers Kristiansand, nemški Bietigheim, francoski Brest, madžarski Ferencvaros, češki Banik Most in romunska Bukarešta. Prvi krog bo na sporedu 10. ali 11. septembra.

Po osmih sezonah se je v slovensko prestolnico vrnila Barbara Lazović, ki bo zapolnila vrzel na položaju desne zunanje po odhodu Ane Gros v madžarski Györ. Iz moskovskega CSKA je na enoletno izposojo v Ljubljano prišla Darja Dmitrijeva, poleg 26-letne Rusinje, ki igra na položaju srednje zunanje, bo v novi sezoni v Stožicah igrala tudi izkušena črnogorska krilna igralka Jovanka Radičević ter še tri zunanje igralke: njena rojakinja in povratnica Matea Pletikosić, Poljakinja Aleksandra Rosiak in Čehinja Sara Kovarova.

Za Krim bodo v sezoni 2022/23 igrale vratarke Barbara Arenhart, Jovana Risović in Zala Miklič, krilne igralke Sanja Radosavljević, Ema Abina, Maja Svetik, Ema Marković in Jovanka Radičević, zunanje igralke Betchaidelle Ngombele, Neja Polak, Aleksandra Rosiak, Tjaša Stanko, Allison Pineau, Nina Žabjek, Darja Dmitrijeva, Matea Pletikosić, Alja Varagić, Sara Kovarova in Barbara Lazović ter krožne napadalke Manca Jurič, Valentina Klemenčič in Nataša Ljepoja.

Memorial Josipa Samaržije-Bepa:

Petek:

18:00 – ŽRK Budućnost - Krim Mercator

20:00 – RK Podravka Vegeta - RK Lokomotiva Zagreb

Sobota:

18:00 – tekma za tretje mesto

20:00 – finale