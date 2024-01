Buffalo Bills in Tampa Bay Buccaneers v konferenčni polfinale

V konferenci AFC se bosta najprej pomerila Baltimore in Houston ter nato Buffalo in Kansas City Chiefs, slednji so branilci naslova prvaka, v NFC pa San Francisco in Green Bay ter Detroit in Tampa. Podajalec Josh Allen je vodil Buffalo do zmage, še največ dela pa so imeli s pripravo stadiona Highmark, saj je zapadlo skoraj pol metra snega in so dva dneva porabili za čiščenje. Nato je tekma potekala v ledenih vremenskih razmerah pri –18 stopinjah Celzija. Dvoboj so prestavili za en dan, igrišče je bilo sicer pravočasno nared, zato pa so imeli veliko za postoriti pri odstranjevanju snežne odeje s sedišč za gledalce.

Allen je podal trikrat za touchdown in ga nato dosegel še sam, ko je pred tem opravil tek, dolg 52 jardov. Po vodstvu domačih z 21:0 so gostje le še omilili poraz. Billse sedaj čaka dvoboj z ekipo Patricka Mahomesa, njegov Kansas City je dobil prejšnji Super Bowl. Buffalo je izgubil tekmi končnice v Kansas Cityju leta 2022 in 2021.