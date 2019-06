Buffon ne razmišlja o upokojitvi: Legendarni Italijan kmalu v vratih Parme?

A verjetnejše, kot namigovanja Kataloncev, so novice, ki prihajajo z iberskega polotoka. Po pisanju italijanskega športnega časnika Gazzette dello Sportnaj bi se namreč dolgoletni vratar Juventusa vrnil v Parmo , klub v katerem je že kot mladinec pilil svoje nogometno znanje.

Pogajanja med Buffonom in Parmo naj bi bila že v teku. To so potrdili tudi viri blizu nekdanjemu italijanskemu reprezentantu. Velik del dogovorov je že pod streho, čakajo le še na usklajevanje finančnih vprašanj.

Buffon je sicer v svoji dolgoletni karieri pri Juventusu osvojil 19 naslovov, s PSG si je prislužil naslov francoskih prvakov. Poleg tega se je leta 2006 z italijansko izbrano vrsto veselil naslova svetovnih prvakov. Edina lovorika, ki manjka v njegovi vitrini je trofeja Lige prvakov, ki se mu je vsa ta leta izmikala.