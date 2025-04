Bukarešta z Elizabeth Omoregie v prvo boljša od Esbjerga

Rokometašice v elitni evropski ligi prvakinj so ta konec tedna začele četrtfinalne dvoboje. V današnjih prvih tekmah četrtfinala je Bukarešta slovenske reprezentantke Elizabeth Omoregie s 30:29 premagala Esbjerg, Odense in Ferencvaros pa sta se razšla z remijem 27:27. Že v soboto sta slavila Györ in Metz.