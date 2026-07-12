Vse po starem: Bulega najhitrejši v Veliki Britaniji

Iker Lecuona ni uspel dobro nadgraditi sobotne zmage in je na kvalifikacijski dirki odstopil po padcu tik pred koncem drugega kroga. Superpole je na prvem mestu končal Nicolo Bulega , ki ni dovolil ponovnega presenečenja in je v 4. krogu presenetil svojega mladega rojaka Yarija Montello , ki je osvojil drugo mesto. Tretje mesto je zasedel Sam Lowes .

Bulega pa je na osrednji dirki stvari postavil na svoje mesto. Znova je hitro prevzel vodstvo in Lecuoni ni pustil, da bi ga še drugič pustil praznih rok. Tretji je bil, kot na kvalifikacijah, Britanec Sam Lowes, četrti pa njegov brat Alex Lowes. Dirkače razreda Superbike zdaj čaka dolg poletni premor. Naslednja postojanka bo Francija, kjer se bodo tekmovalci merili v začetku septembra.