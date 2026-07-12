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Vse po starem: Bulega najhitrejši v Veliki Britaniji

Leicestershire, 12. 07. 2026 17.27 pred 28 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
Š.Z. Lu.M
Nicolo Bulega

Iker Lecuona ni uspel nadgraditi sobotnega uspeha, saj je na kvalifikacijski dirki Superbike padel in je ni končal. Najboljši rezultat je dosegel Nicolo Bulega. Italijan je stvari na svoje mesto postavil tudi na osrednji dirki, kjer je bil hitrejši od španskega moštvenega kolega.

SBK VB
SBK VB
FOTO: 24ur.com

Iker Lecuona ni uspel dobro nadgraditi sobotne zmage in je na kvalifikacijski dirki odstopil po padcu tik pred koncem drugega kroga. Superpole je na prvem mestu končal Nicolo Bulega, ki ni dovolil ponovnega presenečenja in je v 4. krogu presenetil svojega mladega rojaka Yarija Montello, ki je osvojil drugo mesto. Tretje mesto je zasedel Sam Lowes.

Iker Lecuona
Iker Lecuona
FOTO: Profimedia

Bulega pa je na osrednji dirki stvari postavil na svoje mesto. Znova je hitro prevzel vodstvo in Lecuoni ni pustil, da bi ga še drugič pustil praznih rok. Tretji je bil, kot na kvalifikacijah, Britanec Sam Lowes, četrti pa njegov brat Alex Lowes. Dirkače razreda Superbike zdaj čaka dolg poletni premor. Naslednja postojanka bo Francija, kjer se bodo tekmovalci merili v začetku septembra.

Superbike Nicolo Bulega Motosport iker lecuona
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