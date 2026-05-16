Bulegi tudi na Češkem nihče ni kos: Italijan daleč pred vsemi v kvalifikacijah

Praga, 16. 05. 2026 11.28 pred 21 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Nicolo Bulega

Pred novim dirkaškim vikendom razreda Superbike, na VN Češke gre za peto preizkušnjo sezone, je bilo vprašanje predvsem ali lahko Italijan Nicolo Bulega še podaljša svojo rekordno serijo šestnajstih zaporednih zmag v prvenstvu. S prenosi na VOYO, ki omogoča tudi oglede za nazaj - dostopni pa na televiziji, računalniku, tablici ali telefonu - smo začeli s kvalifikacijami, ob 14.00 sledi osrednja dirka dneva. Bulega je prevladoval že v kvalifikacijah, kjer je zabeležil daleč najboljši čas. Družbo v prvi vrsti mu bosta delala rojak Yari Montella in Španec Iker Lecuona.

Spomnimo, nazadnje se je prvenstvo Superbike mudilo na stezi ob Balatonu, kjer je Nicolo Bulega slavil na vseh treh preizkušnjah. Na drugo stopničko je trikrat stopil njegov moštveni kolega Španec Iker Lecuona.

Italijan je v tej sezoni venomer na podiju stal na najvišji stopnički. Najprej je z novo zmago še povišal prednost na vrhu skupnega seštevka, slavil pa je tudi na nedeljski superpole dirki. Zdaj ima z 223 točkami kar 77 točk prednosti pred drugim Ikerjem Lecuono, ki je bil na zadnjih dveh velikih nagradah in tudi v Balatonu vedno drugi.

In če se že na tretjini letošnjega prvenstva razreda Superbike zdi, da se bo Bulega sprehodil do naslova prvaka, se seveda postavlja vprašanje, ali si zasluži prestop v prvenstvo motoGP. Lani je dobil možnost preizkusiti se na zaključnih evropskih dirkah za veliko nagrado in poskrbel za obe točki tovarniške ekipe Ducatija. V prihodnji sezoni bi si ga morali rdeči iz Bolgone predvsem zaradi izkušenj s Pirellijevimi gumami, ki prihajajo iz prvenstva Superbike v motoGP, še kako želeti ...

Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Zato so hčerke tako zelo navezane na očete
Ko ti mama reče, da nisi lepa in postaneš ena najuspešnejših žensk na svetu
Njega ljubi zvezdnica serije Gorski zdravnik
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Viralen posnetek, ki razkriva, kaj se je v resnici dogajalo med Finskim nastopom
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
Prebudila se je iz kome le dva dni pred porodo
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Generacija Z ima nepričakovano težavo – in vpliva tudi na njihovo delo
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
S 18 leti v haremu, kasneje v svetu serijskih morilcev
Najbolj učinkovita vadba za moške po 30. letu: kako ohraniti mišice, moč in zdravje
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
3 rajske plaže v Istri in Dalmaciji, ki jih morate obiskati vsaj enkrat
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Rocketman
Delovna akcija
Sanjski moški
Kmetija
