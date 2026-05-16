Bulegi tudi na Češkem nihče ni kos: Italijan daleč pred vsemi v kvalifikacijah

Spomnimo, nazadnje se je prvenstvo Superbike mudilo na stezi ob Balatonu, kjer je Nicolo Bulega slavil na vseh treh preizkušnjah. Na drugo stopničko je trikrat stopil njegov moštveni kolega Španec Iker Lecuona.

Italijan je v tej sezoni venomer na podiju stal na najvišji stopnički. Najprej je z novo zmago še povišal prednost na vrhu skupnega seštevka, slavil pa je tudi na nedeljski superpole dirki. Zdaj ima z 223 točkami kar 77 točk prednosti pred drugim Ikerjem Lecuono, ki je bil na zadnjih dveh velikih nagradah in tudi v Balatonu vedno drugi.

In če se že na tretjini letošnjega prvenstva razreda Superbike zdi, da se bo Bulega sprehodil do naslova prvaka, se seveda postavlja vprašanje, ali si zasluži prestop v prvenstvo motoGP. Lani je dobil možnost preizkusiti se na zaključnih evropskih dirkah za veliko nagrado in poskrbel za obe točki tovarniške ekipe Ducatija. V prihodnji sezoni bi si ga morali rdeči iz Bolgone predvsem zaradi izkušenj s Pirellijevimi gumami, ki prihajajo iz prvenstva Superbike v motoGP, še kako želeti ...