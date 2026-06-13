Ronaldo: Cilj je končati prvi v skupini, od tam naprej pa vsaka tekma šteje

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V zgodovini svetovnih prvenstev je na zelenico stopilo šest nogometašev, starejših od 40 let. Letos bo igralcev s tako bogatimi izkušnjami kar osem, med njimi pa izstopa Cristiano Ronaldo, ki ima zadnjo priložnost, da s Portugalsko osvoji najbolj cenjeno trofejo na planetu.

Bruno Fernandes in Cristiano Ronaldo (bo)sta močno portugalsko orožje na mundialu. FOTO: Profimedia

"Turnir pričakujemo z veliko upanja," je v prvem intervjuju za medije od začetka pripravljalnega kampa dejal 41-letni petkratni dobitnik zlate žoge.

"Priprave so bile zelo dobre, naporne, ker smo trdo delali," je dodal portugalski kapetan in vsem zagotovil, da se počuti "fizično dobro".

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"Zelo sem pozitiven, verjamem, da bo šlo vse dobro in da bomo dobro odigrali," je, kot še piše STA, potrdil Ronaldo, ki na Portugalskem velja za nogometno ikono, pred svojim šestim nogometnim mundialom.

Cristiano Ronaldo in Bruno Fernandes FOTO: AP

"To je zelo dobra generacija, ki bo Portugalcem prinesla veliko veselja," je o ekipi, ki ga obdaja, komentiral CR7.

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"Najpomembneje je dobro začeti, s prvo tekmo, nato pa v enakem slogu nadaljevati na drugi in tretji ... Cilj je končati prvi v skupini in od tam naprej pač vsaka tekma šteje," je, kot poroča STA, dodal portugalski veteran.

Portugalska bo nastope na svetovnem prvenstvu začela 17. junija proti DR Kongu, nato pa se bo v skupini K pomerila z Uzbekistanom in Kolumbijo.

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Portugalska je v zadnjih dneh odigrala dve prijateljski tekmi proti Čilu in Nigeriji, obe sta se končali z zmago z 2:1, Ronaldo pa je ostal brez zadetka. Portugalska, ki vedno sodi med favorite, na svetovnih prvenstvih še čaka na slavo. Portugalci so bili leta 1966 tretji.