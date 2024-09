Bulega ima danes novo priložnost za zmanjšanje prednosti Razgatliogluja

Nicolo Bulega v Magny-Coursu in Cremoni dobro izkorišča odsotnost vodilnega v skupnem seštevku Topraka Razgatliogluja in je zaostanek za njim z 92 točk zmanjšal že na 35. Na današnji superpole dirki, ki se začne ob 11.00, in drugi dirki z začetkom ob 14.00, pa bo imel priložnost Turkovo prednost še dodatno okrniti.

Bulega je na prvi dirki sprva dobro unovčil najboljši startni položaj, a je že kmalu moral premoč priznati Iannoneju. Iz ozadja pa se je odlično prebijal še en nekdanji dirkač razreda motoGP, Petrucci, in ni trajalo dolgo preden je ugnal tudi oba rojaka ter povedel. Italijan je nato le še povečal svojo prednost in jo zadržal vse dokler ni dirke sklenila rdeča zastava ter tako prišel do svoje premierne zmage v prvenstvu superbike. 33-letnik je postal prvi dirkač v zgodovini, ki je dosegel zmago v razredu motoGP, prvenstvu superbike, prvenstvu MotoAmerica in na reliju Dakar.