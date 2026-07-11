Lecuona končal rekordni zmagovalni niz Bulege

Nicolo Bulega v letošnji sezoni Superbike kaže najbolj dominantno predstavo v zgodovini. Italijan je vpisal 25 zaporednih zmag, niz, ki ga je na sobotni dirki ustavil Iker Lecuona. Španec je krenil izredno hrabro in uspešno ubranil vse napade izjemnega Italijana. Vodil je od samega začetka dirke, vmes ga je Bulega sicer nekajkrat prehitel, a je 26-letnik ciljno črto vendarle prečkal kot prvi. Bulega je tako brez zmage ostal prvič po 11. oktobru lanskega leta, ko je bil boljši zdajšnji dirkač MotoGP Toprak Razgatlioglu.

"Rad bi čestital Ikerju. Danes je bil izredno hiter. Jutri moramo najti nekaj dodatne hitrosti, s katero bomo prišli do zmage. Z mojo vožnjo sem zadovoljen, a se zavedam, da lahko nekaj stvari izboljšam. Narediti moramo korak naprej, če želimo zmagati v nedeljo," je po devetih mesecih prvič kot nezmagovalec dirke povedal Bulega.

"Neverjetna dirka. Nisem pričakoval zmage. Ekipa je odlično opravila svoje delo, zelo dobro sem se počutil na motorju. Dirkal sem po svojih najboljših močeh. Nenavaden občutek je zmagati, a seveda je izjemno. Imel sem odgovor na vsak napad mojega moštvenega kolega. Zmago posvečam hčerki, ki je dopolnila teden dni starosti," pa je po zgodovinski prvi zmagi v razredu Superbike povedal Lecuona.