Bulega lahko izenači rekord Razgatliogluja

Assen, 19. 04. 2026 06.20 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Bulega

Italijanski dirkač razreda superbike Nicolo Bulega je na prvih dveh prizoriščih sezone povsem dominiral in tudi v nizozemskem Assnu ni zaenkrat nič drugače. V soboto je dobil kvalifikacije in popoldansko dirko, s tem pa svoj niz neporaženosti, ki ga vleče že iz lanske sezone podaljšal, na enajst dirk. Z zmago na kvalifikacijski in osrednji dirki bi se s trinajstimi zaporednimi zmagami izenačil z rekordom Topraka Razgatliogluja. Prvo dirko dneva, kvalifikacijsko, bomo na VOYO prenašali od 11.05.

Nicolo Bulega je v letošnjo sezono vstopil kot prvi favorit za naslov prvaka in zaenkrat ta status več kot upravičuje.

Na prvih sedmih dirkah sezone je zbral prav toliko zmag: nepremagljiv je bil tako na avstralskem Phillip Islandu kot v portugalskem Portimau, zaenkrat pa mu gre odlično tudi v nizozemskem Assnu. 

Konec tedna v "katedrali dirkanja" je začel kot najhitrejši na petkovih treningih, v soboto pa je najprej slavil na kvalifikacijah in nato še na dirkaški preizkušnji. To pa za Italijana ni bila zgolj sedma letošnja dirkaška zmaga, temveč skupno že enajsta zaporedna, saj je neporažen že vse od zadnjega dirkaškega vikenda lanske sezone v Estorilu. 

Z zmago na današnji kvalifikacijski in popoldanski dirki bi niz zmag povišal na 13 in s tem izenačil rekord turškega zvezdnika Topraka Razgatliogluja.

Zdi se, da sta edina, ki mu to lahko preprečita njegov moštveni kolega Iker Lecuona in britanski dirkač Sam Lowes. Lowes se ta konec tedna pridno uvršča med najboljše, na sobotnih kvalifikacijah je bil drugi, na prvi dirki v Assnu pa tretji. Še bolj kot Otočan pa bi lahko bil nevaren Lecuona, ki je v rahlem deževju nekaj časa resno ogrožal zmago Bulege, na koncu pa vendarle moral priznati premoč Italijana. 

Prevlada Bulege se kaže tudi v skupnem seštevku za naslov prvaka, saj ima že na tretjem prizorišču sezone 61 točk prednosti pred Lecuono in še 23 več pred Miguelom Oliveiro.

superbike nicolo bulega toprak razgatlioglu

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
Izlet v slovensko mesto z Guinnessovo rekorderko in Piramido
