Bulega lahko v Franciji že osvoji naslov prvaka v razredu Superbike

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Vodilni dirkač v razredu Superbike Nicolo Bulega je bil do zadnjega prizorišča v britanskem Leicestershiru v letošnji sezoni še nepremagan. Italijan je od zaključka lanske sezone pa vse do osmega prizorišča uspel vpisati rekordnih 25 zaporednih zmag. Bulegov niz je na sobotni dirki v Veliki Britaniji ustavil njegov moštveni kolega pri ekipi Ducatija Iker Lecuona, Italijan pa je ponovno slavil na zadnji dirki pred poletnim premorom in, kdo ve, morda začel lov na svoj rekord. Lecuona je prav tako edini, ki v skupnem seštevku uspeva slediti neverjetnemu Italijanu, ki ima pred moštvenim kolegom kar 133 točk naskoka, pred sorojakom Yarijem Montellom pa kar 280 točk prednosti.

Nicolo Bulega je letos daleč pred vso konkurenco. FOTO: Profimedia

Bulega bo lahko že v Franciji na prvem prizorišču po poletnem premoru tri dirke pred koncem prvenstva matematično že osvojil naslov prvaka v razredu Superbike, potem ko je slavil na 23 od 24 preizkušenj. Vse to je vodilnemu v prvenstvu uspelo s posodobljenim motociklom Ducati Panigale V4 R za letošnjo sezono. Da bi prvo ime v razredu Superbike v tej sezoni že potrdilo naslov prvaka, mora Italijan po Franciji ohraniti prednost vsaj 53 točk pred moštvenim kolegom Lecuono.

Če Bulegi potrditev naslova ne bo uspela v Franciji, bo lahko to storil na deseti dirki pred domačimi navijači v Italiji. Dogajanje v razredu Superbike se bo začelo s sobotnimi kvalifikacijami, ki jih boste lahko spremljali na VOYO.