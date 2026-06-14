Bulega skrbi, da je sezona dolgočasna: Italijan v Misanu do 24. zmage v nizu

SBK Emilia-Romanija FOTO: VOYO

Nicolo Bulega nadaljuje izjemno prevlado v letošnji sezoni svetovnega prvenstva Superbike. Na dirkališču v Misanou je slavil še na dirki Superpole in s tem prišel že do svoje 40. zmage karieri v tem razredu. Vodilni v prvenstvu je ostal nepremagan tudi na dirki v Misanu, kjer je še drugič ta konec tedna stopil na najvišjo stopničko. Njegov niz zmag zdaj znaša že impresivnih 24 zaporednih dirk, vključno z zaključkom lanske sezone, kar predstavlja nov rekord.

Bulega brez napake

Bulega je odlično startal in takoj prevzel vodstvo, medtem ko je njegov moštveni kolega Iker Lecuona zaradi dviga prednjega kolesa ob startu izgubil nekaj dragocenega zagona. Čeprav se je Španec v uvodnem krogu še približal, je Bulega hitro vzpostavil nadzor nad dirko in postopno povečal prednost. S tem si je zagotovil že 20. zmago v sezoni 2026, kar ga postavlja ob bok najboljšim dosežkom v zgodovini prvenstva.

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Lecuona je dirko končal na drugem mestu, Yari Montella pa je z novo uvrstitvijo na stopničke – drugo zaporedno na domačem prizorišču – potrdil odlično formo in dosegel že sedme stopničke v sezoni. Vsi trije Ducatijevi dirkači bodo drugo dirko začeli iz prve vrste.

Smola za Lowesa, kazen za Surro

Alex Lowes je bil na poti do četrtega mesta, a ga je ustavila tehnična okvara, zaradi katere bo drugo dirko začel šele z desetega mesta. Njegov odstop je odprl vrata Albertu Surri, ki pa priložnosti ni znal povsem izkoristiti. Po napaki v osmem krogu ga je prehitel Axel Bassani, nato pa se je moral braniti še pred napadi Miguela Oliveire.

Nicolo Bulega dominira v tekoči sezoni. FOTO: Profimedia

Surra je sicer ciljno črto prečkal kot peti, a po dirki prejel trisekundno kazen zaradi nevarnega vračanja na stezo, kar ga je potisnilo na sedmo mesto.

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Padci krojili razplet

Dirka ni minila brez odstopov. Sam Lowes je že v drugem krogu padel, Tommy Bridewell je končal v pesku v tretjem krogu, Xavi Vierge pa je odstopil po padcu v petem krogu.

Italijanska prevlada že v petek in soboto

Nicolo Bulega je znova pisal zgodovino svetovnega prvenstva Superbike. Na domači stezi v Misanu je osvojil že osmi zaporedni pole position ter se izenačil z rekordom Jonathana Ree, ob tem pa še izboljšal rekord kroga. Italijan je v prvi dirkaški dan v Misanu dosegel nov mejnik, potem ko je izenačil rekord zaporednih pole positionov.

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Dirkač s številko 11 je v kvalifikacijah ugnal moštvenega kolega Ikerja Lecuono za 0,227 sekunde in si priboril prvo startno mesto na domači stezi Misano World Circuit Marco Simoncelli. Alex Lowes je dopolnil prvo startno vrsto na domači dirki Bimote.

Neverjetni Bulega v soboto do 20. zaporedne zmage

Tudi zadnja dirka dirkaškega vikenda razreda Superbike se je končala na enak način. Vrh je znova zasedel vroči Italijan Bulega, ki nadaljuje svoj zmagovalno serijo, saj je nanizal že neverjetnih 22 zaporednih zmag.

Nicolo Bulega FOTO: Profimedia

To je dosežek, ki pred njim ni uspel še nikomur, tudi trikratni prvak prvenstva Superbike Toprak Razgatlioglu se je ustavil pri 13 zmagah.

Tudi na osrednji sobotni dirki na vrhu vse isto

Tudi na prvi glavni dirki tega dirkaškega vikenda je pričakovano slavil neverjetni Bulega. Prvih osem krogov je nekoliko presenetljivo sicer vodil Leucona, potem pa je izjemni Italijan prevzel vodstvo, ki ga ni izpustil do konca dirke.

Španec je končal na drugem mestu, tretji pa je bil še en Italijan Yari Montella. Bulega se je s svojo 23. zmago v Superbike razredu izenačil na vrhu lestvice italijanskih dirkačev. Tam se je pridružil Marcu Melandriju, ki ima enako število uvrstitev na stopničkah.

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