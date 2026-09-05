Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Bulega z rekordom steze v Magny-Coursu v kvalifikacijah pred vsemi

Pariz, 05. 09. 2026 11.00 pred 50 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Nicolo Bulega

Na dirkališča so se po poletni počitniški pavzi vrnili dirkači razreda Superbike, kjer je končni zmagovalec v prvenstvu bolj kot ne že odločen, saj je na vseh preizkušnjah letos razen ene slavil Italijan Nicolo Bulega. Italijan ima že na VN Francije priložnost, da tudi "uradno" potrdi naslov prvaka. Prenos sobotnega dogajanja na VOYO. že v kvalifikacijah je bil skorajra nepremagljivi Bulega razred zase. Drugi čas je zabeležil Otočan Sam Lowes, tretjega pa Španec Iker Lecouna. Popoldan še osrednja dirka dneva. Prenos na VOYO ob 15.30.

SBK Francija
SBK Francija
FOTO: VOYO
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nicolo Bulega je bil do zadnjega prizorišča v britanskem Leicestershiru v letošnji sezoni še nepremagan. Italijan je od zaključka lanske sezone pa vse do osmega prizorišča uspel vpisati rekordnih 25 zaporednih zmag.

Nicolo Bulega je skorajda nepremagljiv
Nicolo Bulega je skorajda nepremagljiv
FOTO: Profimedia

Bulegov niz je na dirki v Veliki Britaniji ustavil njegov moštveni kolega pri ekipi Ducatija Španec Iker Lecuona, ki tudi drži drugo mesto v skupni razvrstitvi. Italijan pa je ponovno slavil na zadnji dirki pred poletnim premorom in, kdo ve, morda začel lov na svoj rekord. 

Preberi še Bulega lahko v Franciji že osvoji naslov prvaka v razredu Superbike

Lecuona je prav tako edini, ki v skupnem seštevku uspeva slediti neverjetnemu Italijanu, ki ima pred moštvenim kolegom kar 133 točk naskoka, pred sorojakom Yarijem Montellom pa kar 280 točk prednosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bulega bo lahko že v Franciji na prvem prizorišču po poletnem premoru tri dirke pred koncem prvenstva matematično že osvojil naslov prvaka v razredu Superbike, potem ko je slavil na 23 od 24 preizkušenj. 

Iker Lecuona
Iker Lecuona
FOTO: Profimedia

Vse to je vodilnemu v prvenstvu uspelo s posodobljenim motociklom Ducati Panigale V4 R za letošnjo sezono. Da bi prvo ime v razredu Superbike v tej sezoni že potrdilo naslov prvaka, mora Italijan po Franciji ohraniti prednost vsaj 53 točk pred moštvenim kolegom Lecuono.

Bulega že v kvalifikacijah nepremagljiv

Da bo tudi VN Francije zaznamoval skorajda nepremagljivi Italijan Nicolo Bulega je bilo jasno že po sobotnih dopoldanskih kvalidikacijah. Italijan je zrušil rekord steze in poskrbel za najboljše izhodišče na dirki. Drugi čas je nekoliko presenetljvo zabeležil Otočan Sam Lowes, tretji pa je bil Bulegov kolega iz ekipe Španec Iker Lecouna. Zanimivo, da je (bo) to najboljši startni položaj Ducatija v Magny Coursu po več kot 23 letih. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Še nekaj prostora je za izboljšave, ki jih bom skušal pokazati na dirki, sicer sem pa zadovoljen z dopoldanskimi predstavami," je po kvalifikacijah dejal 26-letni Italijan. "Presrečen sem z drugim mesto. A pozor, naredil sem še večjo napako, zato bi bil lahko čas še boljši. Odličen obet je to za preostanek vikenda," je mel roke po kvalifikacijah Lowes. 

Razlagalnik

Dirkališče Circuit de Nevers Magny-Cours se nahaja v osrednji Franciji in je eno najbolj prepoznavnih prizorišč v svetu dirkanja. Zgrajeno je bilo leta 1960, v svoji zgodovini pa je gostilo številne prestižne dogodke, vključno z dirkami Formule 1 za Veliko nagrado Francije med letoma 1991 in 2008. Danes je prizorišče redna postojanka za svetovno prvenstvo Superbike, znano pa je po svoji tehnični zahtevnosti in spremenljivih vremenskih razmerah, ki pogosto krojijo razplet dirk.

Superpole je poseben format kvalifikacij v razredu Superbike, ki določa štartna mesta za dirkače. Za razliko od klasičnih kvalifikacij, kjer dirkači lovijo najhitrejši čas skozi daljše časovno obdobje, je Superpole zasnovan tako, da dirkače postavi pod velik pritisk, saj morajo v zelo kratkem času in z omejenim številom krogov doseči najboljši možni čas. V nekaterih primerih se izraz uporablja tudi za kratko, t. i. 'šprintersko' dirko, ki se odvije pred glavno nedeljsko dirko in prinaša dodatne točke za prvenstveno lestvico.

Ducati Panigale V4 R je vrhunski cestno-dirkalni motocikel, ki velja za enega najzmogljivejših strojev v serijski proizvodnji. Razvit je bil z neposrednim namenom tekmovanja na najvišji ravni, kot je svetovno prvenstvo Superbike. Poganja ga zmogljiv štirivaljni motor (V4), ki temelji na tehnologiji iz kraljevega razreda MotoGP. Zaradi uporabe naprednih materialov, kot so ogljikova vlakna in titan, ter vrhunske aerodinamike, predstavlja tehnološki vrhunec inženiringa, ki omogoča izjemne pospeške in visoke hitrosti na dirkalni stezi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
superbike bulega vn francije

Alcaraz slekel majico in sprožil evforijo: 'Predstavljajte si, da bi bili spola zamenjana'

24ur.com Vroči Bulega brez konkurence tudi na osrednji dirki dneva
24ur.com Obeta se spektakel vseh spektaklov: Stožice za obračun z Rijeko razprodane!
24ur.com Superbike: Razgatlioglu prevladuje na Portugalskem
24ur.com Mugello brez Rossija ni več rumen: On je pač legenda!
24ur.com Novinec Bulega do zgodovinske prve zmage
24ur.com Cretu: Na to vzdušje v dvorani sem čakal!
24ur.com Boj za naslov svetovnega prvaka v razredu Superbike še vedno odprt
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To je ženska, ki ji je Jernej Tozon namenil posebno zahvalo
Teh življenjskih veščin se otrok nauči z ekipnim športom
Teh življenjskih veščin se otrok nauči z ekipnim športom
Katere stvari bi moral otrok doživeti, preden odraste?
Katere stvari bi moral otrok doživeti, preden odraste?
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
zadovoljna
Portal
Igralka v Benetkah pokazala, kako samozavestno nosi svoje obline
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, strelce pa sreča
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, strelce pa sreča
Pozabite na mleko: vse več ljudi si v kavo dodaja to živilo
Pozabite na mleko: vse več ljudi si v kavo dodaja to živilo
Najbolj iskana frizura letošnje jeseni ustvarja videz gostejših las
Najbolj iskana frizura letošnje jeseni ustvarja videz gostejših las
vizita
Portal
Bolje pojesti jajce kot tole: živilo, ki ima sloves zdravega zajtrka, a lahko hitro dvigne krvni sladkor
To sadje ima presenetljivo veliko vlaknin: boljša izbira za zaprtje kot banana
To sadje ima presenetljivo veliko vlaknin: boljša izbira za zaprtje kot banana
Panični napad ne pride 'kot strela z jasnega', telo ga napove že uro prej
Panični napad ne pride 'kot strela z jasnega', telo ga napove že uro prej
Skriti sprožilec, ki je lahko kriv za kihanje, zamašen nos in srbeče oči v jesenskem času
Skriti sprožilec, ki je lahko kriv za kihanje, zamašen nos in srbeče oči v jesenskem času
cekin
Portal
Milijonom je svetoval, kako obogateti. Zdaj priznava: dolgujem več kot milijardo evrov
Mislili so, da je vse plačano, nato pa so prejeli račun za več sto tisoč evrov
Mislili so, da je vse plačano, nato pa so prejeli račun za več sto tisoč evrov
Mnogi sanjajo o selitvi tja: povprečna plača je skoraj 5.000 evrov
Mnogi sanjajo o selitvi tja: povprečna plača je skoraj 5.000 evrov
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
moskisvet
Portal
Izgubil je ženo zaradi raka, nato pa spoznal žensko, ki mu je vrnila srečo
Boste zaradi električnega avtomobila izgubili lase? Preverili smo, kaj je res
Boste zaradi električnega avtomobila izgubili lase? Preverili smo, kaj je res
Slovenska novinarka s čudovito fotografijo ob sončnem zahodu
Slovenska novinarka s čudovito fotografijo ob sončnem zahodu
Napoleon: 'prvi' moški v zgodovini, ki ni prenesel čakanja na odgovor ženske
Napoleon: 'prvi' moški v zgodovini, ki ni prenesel čakanja na odgovor ženske
dominvrt
Portal
To je septembrski trik izkušenih vrtičkarjev za uspešno novo sezono
Če vaša mačka počne to, ste zanjo veliko več kot le človek, ki jo hrani
Če vaša mačka počne to, ste zanjo veliko več kot le človek, ki jo hrani
Je vaša trata rjava in suha? Vzemite izvijač in naredite ta preprost test
Je vaša trata rjava in suha? Vzemite izvijač in naredite ta preprost test
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
okusno
Portal
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Nebeško mehki steaki, ki se topijo v ustih
Nebeško mehki steaki, ki se topijo v ustih
voyo
Portal
Nadgradnja
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Talkman
Talkman
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929