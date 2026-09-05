Bulega z rekordom steze v Magny-Coursu v kvalifikacijah pred vsemi

Nicolo Bulega je bil do zadnjega prizorišča v britanskem Leicestershiru v letošnji sezoni še nepremagan. Italijan je od zaključka lanske sezone pa vse do osmega prizorišča uspel vpisati rekordnih 25 zaporednih zmag.

Bulegov niz je na dirki v Veliki Britaniji ustavil njegov moštveni kolega pri ekipi Ducatija Španec Iker Lecuona , ki tudi drži drugo mesto v skupni razvrstitvi. Italijan pa je ponovno slavil na zadnji dirki pred poletnim premorom in, kdo ve, morda začel lov na svoj rekord.

Lecuona je prav tako edini, ki v skupnem seštevku uspeva slediti neverjetnemu Italijanu, ki ima pred moštvenim kolegom kar 133 točk naskoka, pred sorojakom Yarijem Montellom pa kar 280 točk prednosti.

Bulega bo lahko že v Franciji na prvem prizorišču po poletnem premoru tri dirke pred koncem prvenstva matematično že osvojil naslov prvaka v razredu Superbike, potem ko je slavil na 23 od 24 preizkušenj.

Vse to je vodilnemu v prvenstvu uspelo s posodobljenim motociklom Ducati Panigale V4 R za letošnjo sezono. Da bi prvo ime v razredu Superbike v tej sezoni že potrdilo naslov prvaka, mora Italijan po Franciji ohraniti prednost vsaj 53 točk pred moštvenim kolegom Lecuono.

Bulega že v kvalifikacijah nepremagljiv



Da bo tudi VN Francije zaznamoval skorajda nepremagljivi Italijan Nicolo Bulega je bilo jasno že po sobotnih dopoldanskih kvalidikacijah. Italijan je zrušil rekord steze in poskrbel za najboljše izhodišče na dirki. Drugi čas je nekoliko presenetljvo zabeležil Otočan Sam Lowes, tretji pa je bil Bulegov kolega iz ekipe Španec Iker Lecouna. Zanimivo, da je (bo) to najboljši startni položaj Ducatija v Magny Coursu po več kot 23 letih.