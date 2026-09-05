Bulega z rekordom steze v Magny-Coursu v kvalifikacijah pred vsemi

Nicolo Bulega je bil do zadnjega prizorišča v britanskem Leicestershiru v letošnji sezoni še nepremagan. Italijan je od zaključka lanske sezone pa vse do osmega prizorišča uspel vpisati rekordnih 25 zaporednih zmag.
Bulegov niz je na dirki v Veliki Britaniji ustavil njegov moštveni kolega pri ekipi Ducatija Španec Iker Lecuona, ki tudi drži drugo mesto v skupni razvrstitvi. Italijan pa je ponovno slavil na zadnji dirki pred poletnim premorom in, kdo ve, morda začel lov na svoj rekord.
Lecuona je prav tako edini, ki v skupnem seštevku uspeva slediti neverjetnemu Italijanu, ki ima pred moštvenim kolegom kar 133 točk naskoka, pred sorojakom Yarijem Montellom pa kar 280 točk prednosti.
Bulega bo lahko že v Franciji na prvem prizorišču po poletnem premoru tri dirke pred koncem prvenstva matematično že osvojil naslov prvaka v razredu Superbike, potem ko je slavil na 23 od 24 preizkušenj.
Vse to je vodilnemu v prvenstvu uspelo s posodobljenim motociklom Ducati Panigale V4 R za letošnjo sezono. Da bi prvo ime v razredu Superbike v tej sezoni že potrdilo naslov prvaka, mora Italijan po Franciji ohraniti prednost vsaj 53 točk pred moštvenim kolegom Lecuono.
Bulega že v kvalifikacijah nepremagljiv
Da bo tudi VN Francije zaznamoval skorajda nepremagljivi Italijan Nicolo Bulega je bilo jasno že po sobotnih dopoldanskih kvalidikacijah. Italijan je zrušil rekord steze in poskrbel za najboljše izhodišče na dirki. Drugi čas je nekoliko presenetljvo zabeležil Otočan Sam Lowes, tretji pa je bil Bulegov kolega iz ekipe Španec Iker Lecouna. Zanimivo, da je (bo) to najboljši startni položaj Ducatija v Magny Coursu po več kot 23 letih.
"Še nekaj prostora je za izboljšave, ki jih bom skušal pokazati na dirki, sicer sem pa zadovoljen z dopoldanskimi predstavami," je po kvalifikacijah dejal 26-letni Italijan. "Presrečen sem z drugim mesto. A pozor, naredil sem še večjo napako, zato bi bil lahko čas še boljši. Odličen obet je to za preostanek vikenda," je mel roke po kvalifikacijah Lowes.
Dirkališče Circuit de Nevers Magny-Cours se nahaja v osrednji Franciji in je eno najbolj prepoznavnih prizorišč v svetu dirkanja. Zgrajeno je bilo leta 1960, v svoji zgodovini pa je gostilo številne prestižne dogodke, vključno z dirkami Formule 1 za Veliko nagrado Francije med letoma 1991 in 2008. Danes je prizorišče redna postojanka za svetovno prvenstvo Superbike, znano pa je po svoji tehnični zahtevnosti in spremenljivih vremenskih razmerah, ki pogosto krojijo razplet dirk.
Superpole je poseben format kvalifikacij v razredu Superbike, ki določa štartna mesta za dirkače. Za razliko od klasičnih kvalifikacij, kjer dirkači lovijo najhitrejši čas skozi daljše časovno obdobje, je Superpole zasnovan tako, da dirkače postavi pod velik pritisk, saj morajo v zelo kratkem času in z omejenim številom krogov doseči najboljši možni čas. V nekaterih primerih se izraz uporablja tudi za kratko, t. i. 'šprintersko' dirko, ki se odvije pred glavno nedeljsko dirko in prinaša dodatne točke za prvenstveno lestvico.
Ducati Panigale V4 R je vrhunski cestno-dirkalni motocikel, ki velja za enega najzmogljivejših strojev v serijski proizvodnji. Razvit je bil z neposrednim namenom tekmovanja na najvišji ravni, kot je svetovno prvenstvo Superbike. Poganja ga zmogljiv štirivaljni motor (V4), ki temelji na tehnologiji iz kraljevega razreda MotoGP. Zaradi uporabe naprednih materialov, kot so ogljikova vlakna in titan, ter vrhunske aerodinamike, predstavlja tehnološki vrhunec inženiringa, ki omogoča izjemne pospeške in visoke hitrosti na dirkalni stezi.
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