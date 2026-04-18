Bulega znova najhitrejši, lovi rekord Razgatliogluja

Nicolo Bulega je v izjemnem zmagovalnem nizu, saj je ob koncu lanske sezone in začetku letošnje slavil že na desetih zaporednih dirkah. Ta konec tedna tako lovi dosežek Topraka Razgatliogluja (ta se je sicer v letošnji sezoni preselil k Yamahi v karavano MotoGP), ki mu je v preteklosti kar dvakrat uspelo nanizati 13 zaporednih zmag, in sicer v sezonah 2024 in 2025.

Petkovo dogajanje na dirkališču v Assnu je torej minilo v znamenju odlične forme Italijana Bulege, ki je bil najhitrejši že dopoldne, nato pa tempo potrdil tudi na drugem prostem treningu. Dan je tako zaključil na vrhu razpredelnice, pri čemer se mu je s poznim hitrim krogom najbolj približal Lorenzo Baldassarri. Ducati je znova pokazal svojo moč, saj so njegovi dirkači skozi večino dneva krojili sam vrh razvrstitve.

"Rekordi so mi všeč, vendar mi ne pomenijo preveč," je dejal Bulega. "Če mi uspe, bo to seveda zelo lepo, če pa ne, ne bo nič dramatičnega. Najpomembneje je zmagovati na dirkah in doseči glavni cilj, osvojiti naslov prvaka. Če ob tem postavljam rekorde, toliko bolje, če ne, pa je tudi v redu," je še dodal.