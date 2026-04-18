Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Bulega znova najhitrejši, lovi rekord Razgatliogluja

Assen, 18. 04. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.M.
Bulega

Po Avstraliji in Portugalski se motociklistična karavana razreda Superbike seli na Nizozemsko, kjer se dirkaški vikend tradicionalno odvija v Assnu. Petkovi prosti treningi so minili v znamenju Italijana Nicola Bulege, ki je znova postavil najhitrejši čas in potrdil odlično formo z začetka sezone. Vodilni dirkač prvenstva je letos dobil prav vse dirke, svojo prevlado pa je prenesel tudi na nizozemsko stezo. Nadaljevanje razburljivega dirkaškega vikenda lahko spremljate na VOYO, začnemo ob 11.10.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nicolo Bulega je v izjemnem zmagovalnem nizu, saj je ob koncu lanske sezone in začetku letošnje slavil že na desetih zaporednih dirkah. Ta konec tedna tako lovi dosežek Topraka Razgatliogluja (ta se je sicer v letošnji sezoni preselil k Yamahi v karavano MotoGP), ki mu je v preteklosti kar dvakrat uspelo nanizati 13 zaporednih zmag, in sicer v sezonah 2024 in 2025.

Superbike - VN Nizozemske
FOTO: VOYO

Petkovo dogajanje na dirkališču v Assnu je torej minilo v znamenju odlične forme Italijana Bulege, ki je bil najhitrejši že dopoldne, nato pa tempo potrdil tudi na drugem prostem treningu. Dan je tako zaključil na vrhu razpredelnice, pri čemer se mu je s poznim hitrim krogom najbolj približal Lorenzo Baldassarri.

Ducati je znova pokazal svojo moč, saj so njegovi dirkači skozi večino dneva krojili sam vrh razvrstitve.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Italijan si tako nadeja še enega uspešnega vikenda, a poudarja, da ga lov na rekord pretirano ne obremenjuje.

"Rekordi so mi všeč, vendar mi ne pomenijo preveč," je dejal Bulega. "Če mi uspe, bo to seveda zelo lepo, če pa ne, ne bo nič dramatičnega. Najpomembneje je zmagovati na dirkah in doseči glavni cilj, osvojiti naslov prvaka. Če ob tem postavljam rekorde, toliko bolje, če ne, pa je tudi v redu," je še dodal. Vse dirke dirkaškega vikenda na Nizozemskem si lahko tudi tokrat ogledate na VOYO.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
SUPERBIKE NIZOZEMSKA VOYO BULEGA

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641